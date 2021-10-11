Количество потребителей растительного белка в мире будет расти

Сейчас мировой рынок растительных альтернатив только формируется Welldone

По прогнозу Союза производителей продукции на растительной основе, доля вегетарианцев в мире будет увеличиваться. Сейчас в европейских странах численность населения — приверженцев вегетарианского питания составляет более 4%, а в перспективе 7% населения земли может перейти на растительные рационы. Это в том числе будет связано с расширением ассортимента растительных продуктов. К 2026 году объем рынка растительных альтернатив продукции животного происхождения, по оценке союза, составит $82 млрд, при этом среднегодовой рост будет в среднем на уровне 10%.



«Сейчас мировой рынок растительных альтернатив только формируется. Глобальный рынок мяса оценивается в $1,3 трлн, а растительных альтернатив — в $4 млрд. Это почти ничего. Если доля альтернативных продуктов будет составлять до 10% от объемов производства натурального мяса, то в деньгах отрасль вырастет до $150-160 млрд», — рассуждает исполнительный директор группы «Эфко» (один из производителей растительного «мяса» в России) Сергей Иванов.



Он считает, что увеличение доли растительных альтернатив имеет несколько предпосылок. Во-первых, в мире серьезно обеспокоены проблемой выбросов парниковых газов, а вклад КРС в этот процесс уже сегодня составляет 16%. Чтобы сокращать этот показатель, необходимо заменять традиционное мясо на альтернативные источники белка. Кроме того, с ростом населения до 10 млрд человек потребность в мясе увеличится не пропорционально, а в два раза. Вместо 400 млн т нужно будет 800 млн т, а их просто невозможно будет произвести. «Поэтому 10% — это самая нижняя и самая консервативная оценка. Более реалистичный показатель альтернативных источников белка — от 30% до 40% к 2050 году», — сказал Иванов «Агроинвестору».



Топ-менеджер полагает, что для российских производителей альтернативного белка одинаково важно как развивать внутреннее потребление, так и ориентироваться на экспорт. «При вывозе растительных альтернативах мяса и молочной продукции отечественные компании имеют возможность получить $2-3 млрд выручки. Наиболее привлекательными рынками сбыта для такой продукции являются Китай, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Западная Европа», — добавляет он.



Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин считает, что количество людей, потребляющих альтернативные белки, будет расти, ведь и население планеты увеличивается высокими темпами. Вопрос в том, будет ли повышаться доля таких людей. «Сами прогнозы представителей отрасли продуктов из растительного сырья, думаю, часто продиктованы бизнес-интересами, и, возможно, несколько искаженным представлением о природе человека и человечества. Также агрессивный PR и маркетинг, в том числе эксплуатирующий недостаточно объективный и глубокий анализ и недостоверные факты, — это возможность привлечения новых инвестиций в отрасль, в том числе доверчивых и эмоциональных инвесторов, и внимания потребителей к таким продуктам», — прокомментировал Юшин «Агроинвестору». Он напоминает, что недавно был озвучен прогноз, что через десять лет доля России на мировом рынке растительных имитаций натурального мяса будет составлять 15%. Однако этот прогноз вызывает большие сомнения у главы НМА, так как для того, чтобы выйти на такие объемы, нужны многомиллиардные инвестиции.



«Стоит иметь в виду, что на протяжении последних десятилетий доля людей, отказавшихся от мяса, почти не растет. А те, кто его не потребляет в бедных странах, — это не вегетарианцы и не защитники животных и окружающей среды, а очень бедные люди, у которых просто-напросто нет экономической возможности разнообразить свой рацион животными белками. Сразу вспоминается диалог между Колей и Лизой в "Двенадцати стульях" - там молодая пара была вынуждена питаться морковными сосисками от безденежья, но супруг прибегал к самым нелепым аргументам, чтобы оправдаться перед женой», — рассказывает Юшин.



Наибольший прирост населения в мире будет происходить в бедных странах Африки, Азии, Латинской Америки, продолжает он, и по мере развития экономики и повышения доходов население этих стран сначала будет увеличивать потребление мяса, а не задумываться о вегетарианстве, веганстве или потреблении имитаций мяса. Таким образом, в конечном счете потребителей, в рационе которых присутствует мясо и другие продукты животноводства, будет все больше. Доля же веганов в лучшем случае останется стабильной, а в худшем — станет снижаться, думает Юшин.



По прогнозам главы НМА, до 2030 года необходимо произвести дополнительно порядка 35-40 млн т мяса, чтобы обеспечить растущий спрос. «И возникает два вопроса: смогут ли производители бургеров из гороха обеспечить такие объемы, и есть ли у нас столько потребителей, которые захотят покупать именно такой продукт вместо мяса постоянно, причем нередко по более высокой цене, чем мясо?», — предлагает задуматься он.



Одним из аргументов производителей альтернативных продуктов является то, что люди все больше беспокоятся о климатических изменениях на планете. «И снова возникает несколько вопросов. Сколько из 7,5 млрд человек населения Земли действительно об этом задумывается? Сколько из тех, кто задумывается, готов поменять свой образ жизни и потребление товаров, включая продовольственные, ради углеродной нейтральности? Сколько людей из тех, кто готов его поменять, смогут тратить больше денег на продовольствие, которое при таких подходах точно будет только дорожать? Думаю, количество таких людей крайне незначительно по сравнению с населением планеты», — рассуждает Юшин. В развивающихся и десятках беднейших стран с многомиллионным населением люди и вовсе не обеспокоены проблемой изменения климата. Для них более актуальна проблема выживания — как не умереть с голода, акцентирует он.



«Если углубиться в древнейшую историю, то потребление мяса заложено глубоко в физиологии человека. Люди были готовы погибнуть за него на охоте на мамонтов и кабанов с их огромными бивнями и клыками. Вспомните иллюстрации из учебников истории древнего мира. Могли бы просто выращивать возле дома горох и питаться им, но выбрали другое», — отмечает Юшин.



Изначально производство альтернативных продуктов с имитацией вкуса мяса начало развиваться в очень богатых странах с высоким объемом потребления мяса, напоминает эксперт. «Согласно данным ФАО ООН, в таких странах его потребление находится на уровне 82-83 кг на человека в год. Конечно, это высокий показатель, и снизив его на 5-10%, люди не нанесут своему здоровью никакого ущерба. В России среднедушевое ежегодное потребление мяса составляет рациональные и близкие к медицинской рекомендованной норме 77 кг, средний показатель в мире — 43 кг, а в бедных странах — 23 кг. Богатея, вместо 43 кг люди начнут потреблять 50 кг мяса на душу населения в год. А это значит, что к 2050 году нам потребуется еще более 100 млн т настоящего мяса. Безусловно, альтернативные источники белка найдут свою нишу, однако натуральное мясо никогда не заменят», — заключает глава НМА.​

