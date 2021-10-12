В ходе реализации ФНТП созданы новые сорта картофеля и гибриды сахарной свеклы Pixabay

Федеральная научно-техническая программа (ФНТП) развития сельского хозяйства будет продлена до 2030 года. Увеличить срок ее действия на пять лет и обеспечить финансирование предложил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам научно-технического обеспечения развития АПК. При этом разработанные в ходе реализации программы новые технологии должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе, подчеркнул глава государства.



Кроме того, при создании и внедрении передовых решений обязательно нужно учитывать необходимость адаптации сельского хозяйства к изменениям климата, добавил Путин. «И, безусловно, нужно фокусировать внимание на вопросах рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и снижения углеродной нагрузки», — отметил он (цитата по стенограмме совещания на сайте Кремля).



Вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания напомнила, что ФНТП принималась как инструмент выполнения Доктрины продовольственной безопасности, программа является инструментом устранения зависимости российского сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения от импорта. «На момент принятия программы зависимость по семенам сахарной свеклы была 98%, по семенам картофеля — 80%, по племенной продукции в птицеводстве — 100%», — привела данные она.



По подпрограммам в этих секторах уже есть результаты. Так, создано 19 новых сортов картофеля, произведено более 5,1 тыс. т элитного семенного картофеля отечественной селекции, разработано три новых биологических средства защиты картофеля. Также организовано семеноводство родительских форм новых гибридов сахарной свеклы отечественной селекции, создано шесть гибридов и произведено 187 тыс. посевных единиц семян, рассказала Абрамченко. Кроме того, в 2020 году был создан новый отечественный кросс мясных кур «Смена-9». Суточные цыплята и инкубационное яйцо поставляются на птицефабрики Московской, Ленинградской и Челябинской областей, Алтайского края и Чувашии. В феврале 2021 года первая партия суточных цыплят нового кросса была отправлена в Казахстан. На реализацию мероприятий действующих подпрограмм ФНТП из федерального бюджета было выделено 3,2 млрд руб., еще 1,5 млрд руб. было направлено из внебюджетных источников.



В сентябре правительство утвердило еще четыре подпрограммы ФНТП: по производству кормов и кормовых добавок для животных, по масличным агрокультурам, по улучшению генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород, по развитию виноградарства и питомниководства. Их реализация совместно с Минобрнауки начнется в 2022 году, уточнил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Потребность в финансировании этих программ до 2025 года оценивается на уровне 16 млрд руб. Еще в восьми перспективных направлениях идет проработка подпрограмм, речь о развитии селекции зерновых, технических и овощных культур, кукурузы, садоводства и питомниководства, производства ветпрепаратов и улучшении генетического потенциала КРС молочных пород. Также Минсельхоз совместно с Минпромторгом готовит подпрограмму по сельхозтехнике и оборудованию, добавил Патрушев.

