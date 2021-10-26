разделы

реклама

журналы

USD

69.554 (-0,36%)

EUR

80.695 (-0,46%)

MOEX

4235.87 (-0,45%)

BRENT

85.69 (0,61%)

Пшеница

757.2 (-0,29%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

69.554 (-0,36%)

EUR

80.695 (-0,46%)

MOEX

4235.87 (-0,45%)

BRENT

85.69 (0,61%)

Пшеница

757.2 (-0,29%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

69.554 (-0,36%)

EUR

80.695 (-0,46%)

MOEX

4235.87 (-0,45%)

BRENT

85.69 (0,61%)

Пшеница

757.2 (-0,29%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

69.554 (-0,36%)

EUR

80.695 (-0,46%)

MOEX

4235.87 (-0,45%)

BRENT

85.69 (0,61%)

Пшеница

757.2 (-0,29%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

69.554 (-0,36%)

EUR

80.695 (-0,46%)

MOEX

4235.87 (-0,45%)

BRENT

85.69 (0,61%)

Пшеница

757.2 (-0,29%)

Сахар

0 (0,00%)

Агрохолдинги России - 2021

Аналитика

Генпрокуратура проверит качество и безопасность продуктов питания

Проверки товаров потребительской корзины пройдут от производства до продажи

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Е. Разумный
Е. Разумный

Генпрокуратура поручила сотрудникам проверить качество и безопасность продуктов питания, прежде всего тех, которые входят в потребительскую корзину, сообщает ТАСС. Задание провести рейды по магазинам и фабрикам было дано после соответствующего поручения президента Владимира Путина.

«Генпрокуратурой организовано проведение проверок <…> в том числе направленных на пресечение фактов оборота фальсифицированной продукции на всех этапах — с момента ее производства до реализации конечному потребителю», — цитирует ТАСС официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.

Особое внимание будет уделено проверкам хлебной и молочной продукции, мяса, рыбы, овощей и фруктов. Прокуроры проверят как федеральные и региональные органы власти, а также организации защищают права и законные интересы граждан в сфере обеспечения их качественной и безопасной пищевой продукцией. Прокурорам также поручено «адекватно оценить правильность мер, принимаемых органами Роспотребнадзора и Россельхознадзора». По результатам проверок при наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности, пообещал представитель Генпрокуратуры.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору» что с учетом имеющихся систем проверки качества продукции («Меркурий», «Честный знак» и другие), у производителей остается очень мало инструментов для фальсификации молочной продукции. «Производители стараются оптимизировать рецептуры под платежеспособный спрос, но предмета для фальсификата нет. В прошлом году доля такой молочной продукции находилась в пределах 1-2%», — рассказал эксперт.

Нужно разделять безопасность продукции и ее качественные характеристики, говорит исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «В составе продукта можно использовать то, что разрешено. Например, в колбасу можно добавлять соевый изолят, дешевые виды мясосырья. При этом товар останется безопасным», — сказал он «Агроинвестору». По его словам, некачественная продукция, в составе которой есть опасные для здоровья человека компоненты, встречается крайне редко.

В первую очередь, контролирующие органы фокусируются на проверке безопасности товаров, отметил Корнеев. При этом состав остается на усмотрение производителей. «Однако фактический состав должен соответствовать тому, что написано на упаковке, во избежание введения покупателя в заблуждение», — отмечает эксперт. Он также добавил, что крупные российские производители не рискуют своей репутацией ради удешевления производства. «Если говорить о подпольных цехах, которые производят только фальсификат, возникает вопрос к выявлению таких предприятий. Они не должны функционировать», — заключил Корнеев.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №10, октябрь 2021

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2021
Цифровизация как неизбежность. Какие digital-решения использует агросектор

«Агроинвестор»

Цифровизация как неизбежность. Какие digital-решения использует агросектор
Средний урожай при рекордном севе. Валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 119-122 млн т

«Агроинвестор»

Средний урожай при рекордном севе. Валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 119-122 млн т
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021
Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений

«Агротехника и технологии»

Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений