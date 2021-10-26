Генпрокуратура проверит качество и безопасность продуктов питания

Е. Разумный

Генпрокуратура поручила сотрудникам проверить качество и безопасность продуктов питания, прежде всего тех, которые входят в потребительскую корзину, сообщает ТАСС. Задание провести рейды по магазинам и фабрикам было дано после соответствующего поручения президента Владимира Путина.



«Генпрокуратурой организовано проведение проверок <…> в том числе направленных на пресечение фактов оборота фальсифицированной продукции на всех этапах — с момента ее производства до реализации конечному потребителю», — цитирует ТАСС официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.



Особое внимание будет уделено проверкам хлебной и молочной продукции, мяса, рыбы, овощей и фруктов. Прокуроры проверят как федеральные и региональные органы власти, а также организации защищают права и законные интересы граждан в сфере обеспечения их качественной и безопасной пищевой продукцией. Прокурорам также поручено «адекватно оценить правильность мер, принимаемых органами Роспотребнадзора и Россельхознадзора». По результатам проверок при наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности, пообещал представитель Генпрокуратуры.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору» что с учетом имеющихся систем проверки качества продукции («Меркурий», «Честный знак» и другие), у производителей остается очень мало инструментов для фальсификации молочной продукции. «Производители стараются оптимизировать рецептуры под платежеспособный спрос, но предмета для фальсификата нет. В прошлом году доля такой молочной продукции находилась в пределах 1-2%», — рассказал эксперт.



Нужно разделять безопасность продукции и ее качественные характеристики, говорит исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «В составе продукта можно использовать то, что разрешено. Например, в колбасу можно добавлять соевый изолят, дешевые виды мясосырья. При этом товар останется безопасным», — сказал он «Агроинвестору». По его словам, некачественная продукция, в составе которой есть опасные для здоровья человека компоненты, встречается крайне редко.



В первую очередь, контролирующие органы фокусируются на проверке безопасности товаров, отметил Корнеев. При этом состав остается на усмотрение производителей. «Однако фактический состав должен соответствовать тому, что написано на упаковке, во избежание введения покупателя в заблуждение», — отмечает эксперт. Он также добавил, что крупные российские производители не рискуют своей репутацией ради удешевления производства. «Если говорить о подпольных цехах, которые производят только фальсификат, возникает вопрос к выявлению таких предприятий. Они не должны функционировать», — заключил Корнеев.

