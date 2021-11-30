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Конференция «Агрохолдинги России - 2021»

Аналитика

Мировой спрос на халяльную продукцию к 2024 году может достигнуть $2 трлн

Потенциал России по ее экспорту оценивается в $400 млн

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В 2020 году наша страна поставила на внешние рынки халяльной продукции на $116 млн
М. Стулов
В 2020 году наша страна поставила на внешние рынки халяльной продукции на $116 млн
М. Стулов

Совокупный спрос на халяльную продукцию может вырасти до $2 трлн к 2024 году с нынешних примерно $1,4 трлн в год. Об этом руководитель подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов сказал в ходе онлайн-конференции «Экспорт российской халяльной продукции: стратегия успеха». По словам Краснова, треть от общего спроса на халяльные продукты приходится на страны Ближнего Востока и Северной Африки — около $440 млрд.  

По словам Краснова, общий объем импорта халяльной продукции в мире оценивается более чем в $250 млрд, причем три крупнейших страны-импортера — это страны Ближнего Востока и Северной Африки: Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. В свою очередь, лидерами по экспорту халяльной продукции являются Бразилия, Индия, Австралия и США. «Это говорит о том, что можно выстроить эффективную экосистему халяль в немусульманской стране», — считает Краснов.  

Глава «Агроэкспорта» добавил, что страны Ближнего Востока и Северной Африки импортируют ключевые виды халяльной продукции на сумму более $17 млрд в год. На страны Персидского залива и Египет приходится 72% от общего объема ввоза халяльных продуктов.  

На конференции Краснов также рассказал, что потенциал России по экспорту халяльной продукции в 2024 году составляет $400 млн, к 2030-му он может увеличиться почти вдвое. «В этом случае к 2024 году он вырастет почти в четыре раза по сравнению с 2020 годом. Основной прирост обеспечат поставки в Саудовскую Аравию (40% прироста), ОАЭ (31%), Ирак (13%)», — сказал он.

Согласно презентации Краснова, в 2020 году наша страна экспортировала халяльной продукции на $116 млн против $111 млн в 2019-м. Большую часть экспорта составляют мясная продукция и кондитерские изделия. По прогнозу, в 2024 году их поставки на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки составят $234,9 млн и $182,1 млн соответственно.


По словам Краснова, для реализации экспортного потенциала «Агроэкспорт» инициировал разработку стратегии продвижения российской халяльной продукции на рынки Ближнего Востока и Северной Африки. «В ходе исследования были изучены рынки халяльной продукции (кондитерские изделия, мясная и молочная продукция), сформированы матрицы перспективных экспортных рынков в разрезе видов продукции, разработаны детализированные отраслевые модели присутствия на приоритетном рынке», — рассказал он.

Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что во многие страны MENA поставки не халяльной продукции просто невозможны. «Из России туда экспортируются мясо, молоко, кондитерские изделия и другие товары. В целом перспективы экспорта АПК в эти страны достаточно позитивные», — прокомментировал он.

Говоря о рисках, которые связаны с экспортом халяльной продукции, Корнеев отметил логистические сложности. «По сравнению со странами — конкурентами перевозка товара достаточно длительная. Также стоит отметить высокую себестоимость производства, связанную с климатическим фактором и уровнем финансово-долговой нагрузки. Есть и регуляторные риски: страны могут искусственно ограничивать импорт, а также ветеринарные риски», — перечислил Корнеев.

Екатерина Шокурова 

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