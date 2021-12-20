Роспотребнадзор ограничил ввоз фруктов и овощей из Турции и Ирана

Под запрет попали лимоны, мандарины, перец, виноград и гранаты Pixabay

Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию фруктов и овощей из Турции и Ирана. Под запрет попали лимоны, мандарины, перец, виноград и гранаты. В продукции были обнаружены запрещенные в нашей стране пестициды, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Под запрет попала продукция 33 турецких и иранских производителей, Роспотребнадзор принял меры, в результате которых к ввозу на территорию России не допущено около 60 тыс. т винограда и более 10 тыс. т гранатов из Турции.



Эксперты ведомства обнаружили в продукции остаточное количество 12 пестицидов, 10 из которых нельзя применять в наше стране. «Концентрации таких пестицидов, как хлорпирифос, ацетамиприд, являющихся веществами второго класса опасности, превышали в различных видах пищевой продукции более чем в два раза», — отметил Роспотребнадзор.



Управление Роспотребнадзора по Москве предупредило торговые сети, что они должны приостановить продажу овощей и фруктов некоторых турецких производителей, нескольких поставщиков перца из Ирана и одного производителя сушеной мяты из Египта, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо главы столичного управления Елены Андреевой. Согласно ему, запрет также распространяется на шоколадные яйца, кукурузную лапшу, вермишель и чипсы, произведенные на некоторых заводах в Китае. В письме указано, что продукты проверили на содержание пестицидов и ГМО, и лабораторные исследования оказались неудовлетворительными. Импорт продукции приостановили во избежание риска массовых отравлений, пишут «Известия».



В Роспотребнадзоре изданию сообщили, что за девять месяцев 2021 года остаточные пестициды были найдены в 16% исследованных проб пищевой продукции. В преддверии новогодних праздников ведомство усилило контроль качества и безопасности продуктов из Турции, Египта, Китая, Германии, Уганды и Эквадора. В Минсельхозе «Известиям» уточнили, что доля импорта товаров, попавших под запрет производителей, незначительна в общем объеме, поэтому министерство не ожидает перебоев в поставках продуктов на внутренний рынок, а также роста цен.



Исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что когда Роспотребнадзор закрывает не страны, а конкретные предприятия, все поставки быстро переориентируются на другие предприятия или государства. «Указанные позиции не такие серьезные, а Турция не является монополистом на этих рынках, поэтому никакого влияния на рынок остановки поставок не окажут», — уверен он. Глушков отметил, что узнать, где именно сейчас представлена продукция, попавшая под ограничения, достаточно сложно. «Если бы Роспотребнадзор просто не пустил товар в Россию, было бы проще. В этом случае торговые сети привезли бы продукцию из других стран. Теперь позиции, попавшие под ограничение, могут пропасть с полок на несколько дней», — рассказал Глушков.



Заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что сегодня Турция является крупнейшим поставщиком мандаринов на российский рынок. По его данным, в октябре текущего года объемы поставок из этой страны составили более 59,5 тыс. т. Еще 10 тыс. т завезено из ЮАР. В пятерку крупнейших поставщиков мандаринов в Россию также входят Марокко и Египет. «На данный момент цены на мандарины в опте имеют тенденцию к росту. Причины — довольно активный спрос, тогда как предложение сократилось ввиду снижения поставок из Турции. В итоге мандарины поступают в продажу по 95-150 руб./кг, в зависимости от условий сделки и страны-поставщика», — рассказал он.



В рознице, по словам Леонова, рост цен на мандарины перед Новым годом маловероятен, так как этот товар для многих покупателей перед новогодними праздниками является «маркерным». Ориентируясь на стоимость мандаринов, многие выбирают магазин, в котором совершат остальные покупки. «Крупные розничные сети уже законтрактованы на праздничные поставки и, скорее, будут конкурировать за покупателя ценой для привлечения трафика в свои торговые точки, — считает он. — В преддверии праздников торговля мандаринами в крупных федеральных сетях, скорее всего, будет осуществляться по акциям со скидками, что делает покупки более доступными для населения. Поэтому запасаться впрок товарами с ограниченными сроками хранения не имеет смысла».



Леонов также рассказал, что в октябре текущего года объемы поставок лимонов из Турции превысили 20,6 тыс. т. На втором месте — Аргентина — более 1,9 тыс. т, на третьем — ЮАР — свыше 1,1 тыс. т. По его мнению, растущий спрос на лимон позволял постепенно повышать цены на них. «Лимоны в основном завозились из Турции, а цены озвучивались в диапазоне 75-125 руб./кг», — уточнил Леонов.



Говоря о винограде, он отметил, что его поставки в октябре 2021 года составили более 40,7 тыс. т. Товар также завозился из Узбекистана (28,6 тыс. т) и Молдовы (9,5 тыс. т). Крупнейшим поставщиком граната в Россию в октябре 2021 стал Азербайджан, откуда было ввезено 7 тыс. т. На втором месте Турция — более 5,6 тыс. т. В пятерку лидеров также вошли Египет, Узбекистан и Абхазия. По ввозу перца в Россию в октябре лидировала Турция (более 1,3 тыс. т). Вторую позицию занимал Китай (1,2 тыс. т). В тройку лидеров по поставкам перца также входит Армения. «Выпадающие объемы, если поставщики из Турции и Ирана не исправятся, смогут заместить другие страны», — заключил Леонов.



В октябре Роспотребнадзор приостановил поставки мандаринов турецкой компании Fikret Degirmenci. В них были обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышала максимально допустимый уровень.

