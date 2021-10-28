Россия приостановила поставки мандаринов одной из турецких компаний

Турция является крупнейшим поставщиком мандаринов на российский рынок Pixabay

Роспотребнадзор с 29 октября 2021 года до особого распоряжения приостанавливает поставки мандаринов турецкой компании Fikret Degirmenci. Об этом говорится в сообщении ведомства. В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень. По мнению директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, это станет сигналом для производителей — они будут внимательнее подходить к производству, а турецкие службы станут серьезнее проверять качество продукции.



Контроль Роспотребнадзором пестицидов и ядохимикатов в импортируемой продукции — очень важная работа, сказал Глушков «Агроинвестору». Раньше этим занимался Россельхознадзор, сейчас — Роспотребнадзор, уточнил он. «Роспотребнадзор проводит серьезную работу. Надеюсь, что она будет касаться не только фруктов, но и овощей, а также другой импортируемой продукции», — сказал глава союза.



Сейчас начинается сезон мандаринов, традиционно в Россию они будут импортироваться из Африки, Абхазии и других стран, продолжает Глушков. По его словам, Турция не является монополистов на этом рынке, поэтому новые ограничения не окажут серьезного влияния на рынок.



Пресс-служба Руспродсоюза уточнила «Агроинвестору», что Турция является крупнейшим поставщиком мандаринов на российский рынок. С января по август текущего года объемы поставок из этой страны составили более 107,6 тыс. т на сумму более $72 млн. На втором месте Пакистан с более 73 тыс. т ($50,8 млн). В пятерку крупнейших поставщиков также входят Марокко, Египет и ЮАР. «Текущий запрет, выданный одному конкретному предприятию, на рынке в целом никак не отразится. Выпадающие объемы смогут заменить другие поставщики как из самой Турции, так и из других стран», — прокомментировала пресс-служба Руспродсоюза. По данным союза, сейчас ситуация с ценами на мандарины в опте стабильная. Они варьируются в диапазоне 114-170 руб./кг в зависимости от объема партии и страны происхождения.



Спрогнозировать длительность запрета невозможно, считает Глушков. «Решение принимается на межгосударственном уровне. Турецкие службы должны разобраться, почему содержание пестицидов оказалось завышено, принять необходимые меры и уведомить Роспотребнадзор», — объяснил Глушков. Он отметил, что если крупные партии продукции были остановлены по пути в сетевые магазины, то уйдет около двух недель на переориентирование сетей на других поставщиков.



Минсельхоз Турции подчеркнул, что приостановка ввоза в Россию мандаринов одного турецкого поставщика не означает полного запрета их экспорта из Турции, пишет РИА «Новости». К тому же Турция еще не получала официального уведомления от Роспотребнадзора. «Речь идет о конкретной компании, в продукции которой что-то было обнаружено — такое иногда случается, поставки приостанавливаются до исправления ситуации», — сказал представитель министерства.

