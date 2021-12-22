Госдума приняла во втором чтении закон о создании реестра сельхозземель

Принятие закона позволит инвесторам активнее искать ресурсы для реализации новых проектов в АПК М. Стулов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании государственного реестра земель сельхозназначения. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Реестр будет вести Минсельхоз. Третье чтение назначено на 22 декабря. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.



Согласно тексту документа, реестр будет содержать количественные и качественные характеристики земель сельскохозяйственного назначения, сведения об их использовании, о расположенных на них зданиях и сооружениях, о состоянии плодородия. Сведения из реестра бесплатно будут предоставляться собственникам, землепользователям, арендаторам земельных участков по их запросу в виде паспорта земельного участка. В свою очередь землевладельцы и арендаторы должны будут предоставлять в учреждение, которое ведет реестр, сведения о результатах почвенных, геоботанических и других обследований, проведенных по их заказу.



Замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев, слова которого приводит «Парламентская газета», ранее говорил, что отсутствие единой информационной базы затрудняет получение сведений о землях правообладателями участков и органами государственной власти и местного самоуправления.



Лебедев отмечал, что реестр, в первую очередь, будет источником информации для проведения мероприятий по земельному надзору, а также государственным информационным ресурсом, содержащим подтвержденные в ходе государственного земельного мониторинга сведения о фактическом использовании земельного участка и земель сельхозназначения. Регионы должны собирать, обобщать и предоставлять сведения в реестр. Органы государственной власти регионов будут предоставлять Минсельхозу информацию о состоянии и использовании земель сельхозназначения. «Реализация законопроекта позволит оперативно получать актуальные и достоверные сведения о землях сельхозназначения, а также их пригодности для сельскохозяйственного производства», — отмечал замминистра.



Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров на заседании в ноябре говорил, что для осуществления государственного мониторинга за сельхозземлями необходимо ввести в законодательство новые понятия — «почва» и «плодородие почв». «С принятием данного законопроекта такие понятия в законодательстве появятся», — отмечал сенатор. Также, согласно законопроекту, будет создана правовая основа для ведения государственного реестра земель сельхозназначения.



Ранее глава правительства Михаил Мишустин пояснял, что принятие закона позволит инвесторам активнее искать ресурсы для реализации новых проектов в АПК. «По сути, реестр будет инструментом пригодности земли и для сельскохозяйственного производства, позволит быстрее и лучше оценить, где именно есть ресурсы для новых проектов в АПК, в том числе по наращиванию производства продовольствия», — цитировал его «Интерфакс».

