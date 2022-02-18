Экспорт продукции АПК в прошлом году достиг $37,7 млрд

В этом году на первое место по объему вывоза вышла масложировая продукция Pixabay

Экспорт продукции АПК из России в 2021 году составил $37,7 млрд против $30,5 млрд в 2020-м, сообщил подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт». В январе он предварительно оценивал объем вывоза на уровне $36 млрд. В натуральном выражении отгрузки составили 71,1 млн т.



В структуре поставок на внешние рынки преобладали зерновые — 43 млн т на $11,4 млрд. Годом ранее отгрузки составили 48,9 млн т на $10,2 млрд. При этом драйвером стал сегмент масложировой продукции: ее вывоз вырос на 48% до $7,28 млрд, хотя в натуральном выражении поставки снизились с 8 млн т до 7,6 млн т. Отгрузки рыбы и морепродуктов увеличились на 37% до $7,3 млрд, мясной и молочной продукции — на 31% до $1,6 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 15% до $5,2 млрд, прочей продукции АПК — на 12% до $4,9 млрд.



Основным покупателем российской продукции АПК стал ЕС, экспорт туда увеличился на 41% до $4,7 млрд. На втором месте Турция, нарастившая закупки на 38% до $4,3 млрд. Китай снизил импорт на 12% до $3,55 млрд и стал третьим. Также в число крупнейших покупателей вошли Казахстан ($2,8 млрд) и Южная Корея ($2,5 млрд).



С начала этого года по 13 февраля экспорт продукции АПК составил $2,7 млрд, снизившись на 17% относительно аналогичного периода 2021-го. При этом средняя стоимость одной тонны отгружаемой продукции выросла на 83% до $639. Значительнее всего — на 61% — уменьшился вывоз зерновых, до $606 млн, причем в структуре поставок они уступили первое место масложировой продукции. Ее экспорт, напротив, вырос на 41% до $769 млн.

