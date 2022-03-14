ФАО: к концу года мировые цены на продовольствие могут вырасти еще на 22%

В феврале 2022 года мировые цены на продовольствие уже достигли исторически рекордного уровня Е. Разумный

Мировые цены на продовольствие могут вырасти на 8-22% от их текущего, и без того высокого, уровня из-за конфликта на Украине. Такой прогноз содержится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Россия и Украина являются одними из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в мире. Суммарная доля двух стран в глобальных поставках ячменя составляет 19%, пшеницы — 14%, кукурузы — 4%. Таким образом, на них приходится больше трети общемирового объема экспорта зерновых.



В отчете также говорится, что эти страны — мировые лидеры по поставкам рапсового масла, им принадлежит 52% рынка подсолнечного масла. Кроме того, Россия является крупнейшим в мире экспортером азотных удобрений и вторым поставщиком калийных и фосфорных удобрений. «Сбои в товаропроводящих цепочках и логистике поставок зерновых и масличных культур из Украины и России наряду с наложенными на Россию экспортными ограничениями заметным образом скажутся на уровне продовольственной безопасности», — приводит пресс-служба ФАО ООН слова гендиректора ФАО Цюя Дунъюйя.



По его оценке, в первую очередь это ощутят на себе примерно 50 стран, получающих из России и Украины свыше 30% зерна. Многие страны Европы и Центральной Азии до сих пор более чем на 50% зависят от поставок российских минудобрений, при этом вывоз азотных удобрений ограничен квотой, которая может быть сохранены и в следующем году.



В феврале 2022 года мировые цены на продовольствие уже достигли исторически рекордного уровня: сказались высокий спрос, удорожание производственных ресурсов и транспорта, сбои в работе портов, говорится в отчете. Так, за прошлый год пшеница и ячмень подорожали на 31%, цены на рапсовое и подсолнечное масла поднялись более чем на 60%. Высокий спрос и волатильность цен на природный газ привели к повышению стоимости минудобрений. В частности, цены на основное азотное удобрение — мочевину — за 12 месяцев выросли втрое. Происходящие сегодня в России и Украине события еще больше осложняют положение, считает Цюй Дунъюй.



Уже в июне начнется уборка зерновых, однако пока непонятно, смогут ли украинские аграрии собрать урожай и поставить его на рынок. При этом доступ в украинские порты на Черном море перекрыт. К высокой стоимости морских перевозок сейчас добавляется удорожание страхования в черноморском регионе. Эти затраты будут покрыты за счет увеличения цены импортируемых продовольственных товаров, считают аналитики ФАО ООН.



Наложенные на Россию финансовые санкции стали причиной резкой девальвации рубля, а его дальнейшее обесценивание способно ограничить продуктивность и рост, что в конечном итоге приведет к удорожанию продукции сельского хозяйства, отмечает организация. Непонятными также выглядят перспективы поставок подсолнечного масла, так что основным импортерам подсолнечного масла, в том числе ЕС, придется искать альтернативных поставщиков или переориентироваться на другие растительные масла.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что на данный момент «гадать об уровне цен совершенно бесполезно», потому что на них влияют не рыночные, а геополитические факторы. «Цены однозначно вырастут, но какие-то предельные маршруты стоимости не стоит задавать. Стоит отметить, что страны напечатали массу необеспеченных денег, и, как правило, конфликт длится год-полтора, пока цены не найдут равновесия, — рассуждает эксперт. — Два стресса — пандемический и геополитический — отрицательно влияют на цены, но рынок обязательно найдет свое равновесие. Когда это произойдет — зависит от того, как будет развиваться ситуация на Украине».​



Между тем, Минпромторг допускает, что правительство прибегнет к установлению фиксированных цен на продукты питания, если не удастся договориться с производителями об их снижении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись совещания замглавы ведомства Виктора Евтухова.



В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников сказал, что правительство продолжит взаимодействие с производителями и торговыми сетями, но намерено сохранить максимальную гибкость в ценообразовании товаров, чтобы избежать дефицита, пишет «Интерфакс». «Если мы будем чрезмерно жестко диктовать сетям, производителям и так далее цены какие-либо, то очень скоро мы столкнемся с дефицитом, — цитирует его агентство. — <…> В этих условиях нам очень важно сохранять рыночный характер нашей экономики. Только это позволит нам максимально избежать снижения экономической активности и максимально быстро восстановиться».

