Плодоовощной союз просит Минсельхоз помочь агрохолдингам с обслуживанием кредитов

До 2017 года разницу между льготной и рыночной ставками Минсельхоз компенсировал аграриям, а не банкам Т. Кулистикова

Национальный плодоовощной союз направил письмо замминистра сельского хозяйства Елене Фастовой, в котором предлагается компенсировать производителям тепличных овощей 90% ключевой ставки Центробанка, действующей на дату расчета суммы процентов по кредиту (письмо есть в распоряжении «Агроинвестора»). Эта мера необходима, поскольку после повышения ключевой ставки до 20% у агрохолдингов в два раза увеличились затраты на обслуживание кредитов.



Директора союза Михаила Глушков уточнил «Агринвестору», что речь идет о льготных долгосрочных займах, полученных производителями до 2017 года. По таким кредитам разницу между льготной и рыночной ставками Минсельхоз компенсировал аграриям, а не банкам, предоставляющим займы. Гендиректор «Гринхаус» Гурий Шилов пояснил «Коммерсанту» , что по такому механизму компенсируется 2/3 ключевой ставки ЦБ, действующей на 1 июля 2019 года, которая на тот момент составляла 7,5%. После повышения регулятором ключевой ставки до 20% стоимость кредитов для производителей овощей будет не менее 17%, оценил он.



После 2017 года была запущена другая программа кредитования — под 5% на 12 лет. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство по следующей схеме: 90% от ключевой ставки по займам, выданным в 2019—2021 годах, и 80% по кредитам, выданным с 1 января по 14 февраля 2022 года.



С проблемой по обслуживанию кредитов, полученных до 2017 года, столкнулись не менее 30 предприятий тепличной отрасли, уточняет Плодоовощной союз. «В связи с особенностями механизма субсидирования, у некоторых сельскохозяйственных товаропроизводителей эффективная процентная ставка для получателя кредита не является фиксированной, привязана к размеру ключевой ставки и, следовательно, увеличивается при ее росте», — говорится в обращении союза.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова напомнила, что государство предлагало и давало тепличным комплексам инвестиционные кредиты сроком до восьми лет, а два года назад их продлили до 12 лет. «Такие кредиты выдаются по льготной ставке. Предполагается, что компания будет обслуживать эти кредиты не за счет новых займов, а за счет своей деятельности», — сказала она «Агроинвестору». Теперь же, по ее словам, предприятия вынуждены брать кредиты для обслуживания ранее взятых инвестиционных кредитов.



Решетникова отметила, что в прошлом году рентабельностей производителей тепличных овощей была хорошей. Сейчас же расходы отрасли увеличились. «Пока они не сильно больше плановых, потому что теплицы не покупают каждый день удобрения, семена и др. И семена для того оборота овощных культур, которые сейчас выращиваются или уже плодоносят, были частично закуплены за рубежом еще по ценам прошлого года», — комментирует эксперт. Поэтому, если предприятие вынуждено активно пользоваться кредитными средствами для того, чтобы гасить долгосрочные кредиты, то это «вызывает некий вопрос к квалификации управленцев, агрономов, технологов и инженеров этого комплекса», отмечает Решетникова.



Также появляются вопросы к корректности бизнес-планирования, считает она. «Естественно, когда расходная часть увеличивается, все тепличные комплексы понесут дополнительные нагрузки. Да, могут быть проблемы с обслуживанием кредитов. Но ведь у нас есть и краткосрочные кредиты по льготным ставкам, — рассуждает она. — Я думаю, что в случае каких-то форс-мажорных ситуаций для конкретных комплексов Минсельхоз, Россельхозбанк и Сбербанк могут пойти навстречу и рассмотреть кредитование по льготной ставке от одного года до двух лет».



Кроме того, в письме Плодоовощной союз предлагает компенсировать 100% ставки ЦБ по кредитам, полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве. «Внесение указанных изменений позволит не допустить ухудшение финансового состояния сельхозтоваропроизводителей, участвующих в выполнении показателей госпрограммы развития сельского хозяйства и Доктрины продовольственной безопасности в результате принятых ЦБ решений по увеличению ключевой ставки», — отмечает союз.



По информации «Коммерсанта», с проблемой обслуживания кредитов, полученных до 2017 года, столкнулись и предприятия молочного животноводства. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов сказал изданию, что кредитные договоры заключались на срок до 15 лет, поэтому многие сельхозпроизводители до сих пор не погасили в полной мере обязательства перед банками. Повышение ключевой ставки увеличило затраты на обслуживание кредитов, что в текущих условиях дефицита ликвидности оказало дополнительную нагрузку на финансовую устойчивость молочных предприятий. Белов предлагает создать реестр таких заемщиков и увеличить им финансирование, чтобы нивелировать негативные последствия от повышения ключевой ставки.

