ФАО ООН: нужно здраво оценить риски от санкций против России для продбезопасности

ФАО ООН считает, что торговля продовольствием, энергоресурсами и удобрениями должна быть открытой Pixabay

Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Максимо Тореро, выступая на организованном правительством Японии семинаре по продовольственной безопасности, призвал здраво оценивать риски от вводимых против России санкционных мер в свете ситуации на Украине, сообщает РИА «Новости».



По словам Тореро, санкции могут негативно повлиять на ход посевной следующего сезона. Это, в свою очередь, поставит под угрозу поставки продовольствия в следующем году. В качестве примера он привел запрет на экспорт в Россию семян, что напрямую будет иметь негативный эффект на российскую сельскохозяйственную отрасль. С другой стороны, введенные Россией меры в ответ на санкции, такие как запрет на вывоз удобрений, приведет к снижению производства продовольствия в других странах.



ФАО ООН считает, что торговля продовольствием, энергоресурсами и удобрениями должна быть открытой. «Это также включает и семена, и пестициды, что могло бы помочь избежать негативного воздействия на следующий посевной период», — отметил Тореро.



Накануне США вывели из-под санкций российские удобрения. Это стало необходимым, чтобы избежать дефицита продукции, который возник на фоне нарушения логистики поставок из России. Минудобрения вошли в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут уточнял «Агроинвестору», что Россия обеспечивает примерно 20% мирового рынка минеральных удобрений и является крупнейшим игроком этого рынка.



Между тем, зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина заявила, что потребность российских аграриев в минеральных удобрениях на 2023 год следует просчитать уже сейчас, а излишки удобрений — сверх потребностей отечественных сельхозпроизводителей — можно было бы продавать за рубеж за рубли, пишет ТАСС.



В начале марта Минпромторг рекомендовал российским производителям минеральных удобрений приостановить экспорт. Ведомство объясняло предложение «саботажем» со стороны иностранных логистических компаний.

