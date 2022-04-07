Доля российских средств защиты растений за пять лет увеличилась с 45% до 70%

В этом году аграрии не столкнутся с дефицитом отечественных СЗР Pixabay

С 2016 по 2021 год доля российских средств защиты растений (СЗР) на рынке увеличилась с 45% до 70%. С начала года также сохраняется положительная динамика их выпуска, и аграрии будут обеспечены СЗР в полном объеме, сообщил Минсельхоз. При этом преимущество российских СЗР заключается в определенном наборе характеристик, которые учитывают климатические и географические особенности регионов страны, отмечает ведомство.



По информации агроведомства, для проведения сезонных полевых работ 2022 года обеспеченность СЗР составляет порядка 207 тыс. т — на уровне среднемноголетних значений. По оценке Минсельхоза, это позволит обработать более 100 млн га посевов в пересчете на однократную обработку. При этом периодичность обработок и потребность в препаратах будут определяться в соответствии с условиями в каждом регионе.



В этом году Минсельхоз принял необходимые меры для своевременного обеспечения аграриев СЗР. Так, организован постоянный мониторинг проблемных вопросов с физической и ценовой доступностью СЗР, которые поступают от регионов, отраслевых союзов и аграриев. Кроме того, в два раза сокращены сроки выдачи свидетельств регистрации пестицидов и агрохимикатов.



В середине марта «Агроинвестор» писал, что на этот год подтвержденный объем рынка СЗР в России уже составляет 160 тыс. т, а для проведения посевной нужно гораздо меньше. В прошлом году российские аграрии использовали 187 тыс. т СЗР, дефицита агрохимии в стране нет. Гендиректор фирмы «Август» Михаил Данилов тогда подтверждал, что крупнейшие производители и поставщики пестицидов в России — «Август», «Щелково Агрохим», «Сингента», Кирово-Чепецкий химический комбинат​ — уже ввезли и произвели значительную долю продукции к сезону 2022 года, и каких-либо глобальных дефицитов ожидать не стоит.



Представитель компании «Август» рассказал «Агроинвестору», что по итогам 2021 года две трети используемых в России СЗР были отечественного производства. При этом действующие вещества (д.в.) и другие компоненты формуляций — ПАВы, эмульгаторы, растворители, пеногасители, красители — являются преимущественно импортными. Они поставляются из КНР, Индии, ЕС, США. На сегодня основной производитель д.в. для пестицидов в мире — это Китай. Причем даже если речь идет о европейских и американских компаниях, то ввозимая ими продукция также преимущественно производится на базе химической продукции из Китая.



«Если говорить об опасности прекращения импорта пестицидов и д.в. для их производства из недружественных стран, то это не приведет к каким-либо катастрофическим последствиям», — говорит представитель «Августа». Отечественные заводы при содействии поставщиков из дружественных стран уже сейчас в состоянии обеспечить продовольственную безопасность России в части защиты растений. Так, компания «Август» два года назад запустила предприятие по производству активных ингредиентов в КНР и второй год получает часть д.в. для формуляции со своего завода — Hubei Avgust Pesticide Co. Ltd.



Сейчас доставка грузов из ЕС осложнилась, но импорт из КНР через европейские порты, а также продукция европейских компаний в основном продолжает отгружаться, говорит представитель «Августа». «Безусловно, расходы на логистику выросли, появились трудности с зачислением денег в ряд европейских банков из ряда российских, но эти большей частью технические проблемы нам удается решать», — добавляет он, отмечая, что ни одна компания из числа европейских партнеров не отказалась от сотрудничества, ссылаясь на какие-либо санкционные или политические мотивы. Что касается контрагентов из Китая и Индии, то эти страны оказывают поддержку и на экономическом, и на политическом уровнях, к тому же «Август» уже давно контрактуется с КНР в юанях.



«Если говорить о ценовых тенденциях, то сейчас слишком много разнонаправленных факторов влияет на них, и делать прогнозы на этот счет довольно сложно. С определенной долей уверенности можно сказать, что в сезоне 2022 года в части обеспечения пестицидами российских аграриев глобальных проблем быть не должно», — заключает представитель компании.

