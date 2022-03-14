Агрохолдинги сообщили о сложностях с закупками средств защиты растений

Отдельные группы средств защиты растений в этом году подорожали на 70% из-за снижения курса рубля Kuhn

Производители и поставщики средств защиты растений (СЗР) начали приостанавливать отгрузки аграриям, а также повышать цены даже по уже оплаченным контрактам. Об этом участники рынка в ходе совещания рассказали заместителю министра сельского хозяйства Андрею Разину, пишет «Коммерсантъ» . По информации издания, к проблемам с поставками СЗР привели резкое снижение курса рубля и разрыв логистических цепочек на фоне «специальной военной операции» на Украине.



Один из собеседников «Коммерсанта» говорит, что в конце февраля российские и зарубежные предприятия остановили отгрузки неоплаченных объемов СЗР до 14 марта, отозвали прайс-листы и не заключают новые контракты. По мартовским контрактам производители подняли цены в 1,3-1,5 раза к уровню февралю, добавляет собеседник издания. Также поставщики требует предоплату, что создает дополнительное давление на денежные потоки компаний.



Гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков ранее рассказывал «Агроинвестору», что ситуация с поставками СЗР «непонятная»: почти все действующие вещества для них импортные, и российские производители уже приостановили проплаченные и подписанные контракты. «Никто не знает, что будет дальше, на 10 дней все взяли таймаут. Иностранные пестициды вообще не поставляются, даже тем, кто заплатил», — говорил он в первой декаде марта.







На этот год подтвержденный объем рынка СЗР в России уже составляет 160 тыс. т, а для проведения посевной нужно гораздо меньше, говорит исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений Владимир Алгинин. По его словам, в прошлом году российские аграрии использовали 187 тыс. т СЗР, дефицита агрохимии в стране нет.



Однако цены на СЗР в России растут. Алгинин говорит, что удорожание отмечалось еще в сентябре прошлого года из-за повышения стоимости действующих веществ из КНР: тогда их отдельные группы дорожали в пределах 400%. «Поэтому, когда формировались контрактные цены на текущий год, учитывался именно этот уровень. Тогда рост цен в среднем составлял 15-30%, так как действующие вещества мы закупаем в течение всего года, это нивелировало сильное удорожание, начавшееся в сентябре», — прокомментировал «Агроинвестору» Алгинин.



Тем не менее, тогда контрактация проводилась как и прежде — с учетом отсрочки платежей, то есть производители СЗР получали предоплату не более 30%. Но после начала «специальной военной операции» в конце февраля и резкого роста курса доллара таких условий больше быть не может, потому что 90% сырья для производства СЗР закупается за рубежом за валюту. Кроме того, поскольку с закупкой действующих веществ в Европе есть проблемы, производителям нужно искать альтернативных поставщиков, рассказывает Алгинин.



«Наши контрагенты тоже перевели нас на предоплату, хотя мы раньше пользовались определенной отсрочкой платежей <...>. В итоге, чтобы не допустить падения ликвидности, производители СЗР были вынуждены ввести для аграриев полную предоплату и по ранее заключенным контрактам. Что касается остальных поставок и заключения новых контрактов, то компании просто брали тайм-аут: прайс-листы готовы, но цены, естественно, будут выше», — говорит Алгинин. Так, по отдельным группам товаров рост составляет 60-70% к 2021 году.

