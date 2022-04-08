«ПроЗерно»: в ближайшее время отмены экспортной пошлины ждать не стоит

В марте было экспортировано около 2,3 млн тонн зерна М. Стулов

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что, несмотря на просьбы аграриев и отраслевых союзов отменить экспортную пошлину на зерно, в ближайшее время этого ждать не стоит. По его словам, основная задача правительства сейчас — борьба с инфляцией, а также контроль и сдерживание роста цен. Однако, по мнению эксперта, пошлину нужно отменить. «Это очень негативная мера для зерновой индустрии», — сказал Петриченко.



С 13 апреля экспортная пошлина на пшеницу из России повысится с $96,1 до $101,4 за тонну, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина впервые превысит $100 за тонну. На ячмень она сохранится на прежнем уровне — $75,4 за тонну, на кукурузу — повысится с $65,8 до $70,6 за тонну. Эти ставки будут действовать по 19 апреля. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $344,9 за тонну ($337,3 для расчета неделей ранее), на ячмень — $292,8 ($292,8), на кукурузу — $285,9 ($279) за тонну.



По словам Петриченко, прогнозировать уровни цен регистрируемых на бирже контрактов сейчас сложно. Тем не менее, эксперт допустил, что уровень пошлины в апреле может дойти до $110 за тонну, в мае — до $125 за тонну.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что новый уровень пошлины находится в рамках прогноза. «Это еще не предел, увидим значения и выше. Показатель точно дойдет до $100-120 за тонну», — считает он. Зернин также считает, что отмены пошлины ждать не стоит. «Вопрос ослабления и тем более отмены ограничений на экспорт зерна не обсуждается, насколько мне известно. Не думаю, что сейчас подходящее время для подобных обсуждений, — говорит он. — Продовольственная безопасность страны — актуальная тема как никогда, правительство прилагает максимум усилий для поддержки и дальнейшего развития сельхозотрасли».



Петриченко отметил, что экспортные цены на мукомольную пшеницу FOB Черное море сейчас составляют $380-390 за тонну. «Существует очень большой разрыв между экспортными ценами в долларах в портах и закупочными ценами в рублях на условии доставки в порт. Этот разрыв не в пользу сельхозпроизводителей», — рассказал Петриченко. Экспортеры сейчас закладывают в цену проблемы прохождения платежей, уровень пошлины и укрепление курса доллара, объяснил эксперт. По его словам, закупочные цены сейчас находятся на уровне 17,5-18 тыс. руб. за тонну без НДС.



Сегодня Центральный Банк России принял решение с 11 апреля снизить ключевую ставку на 300 б.п. до 17% годовых. Решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности. Регулятор отмечает, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.



По мнению Петриченко, с точки зрения кредитования сельского хозяйства, снижение ключевой ставки серьезно не повлияет на отрасль. «Это не тот уровень снижения, который является значимым. Аналитики ожидали уменьшения на 5%, это было бы хоть сколько-то значимо. На данный момент обозначен вектор снижения, но его важность умеренная», — считает эксперт.



Петриченко также добавил, что экспорт зерновых в марте шел «достаточно неплохо». «Были опасения, что он будет слабым, однако мы вывезли 2,3 млн т зерновых, из них более 1,9-2 млн т составила пшеница. Это примерно сопоставимо с уровнем февраля. Это весьма хороший показатель», — заключил Петриченко.

