Объем M&A-сделок в АПК вырос в четыре раза

В последние годы сельское хозяйство пользуется спросом у инвесторов Pixabay

В 2021 году общий объем M&A-сделок в АПК и смежных секторах составил $2,1 млрд, что в 3,8 раза больше, чем в 2020-м. Было заключено 43 сделки (39 в 2020 году), средняя стоимость составила $49,3 млн ($14,4 млн). При этом доля сделок в этом сегменте составила всего около 4,6% всех сделок M&A в денежном выражении. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry — «Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы развития в 2022 году» рассказал управляющий директор Департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов.



«2021 год был рекордным для рынка M&A в АПК в его широком понимании. Объем рынка составил $2,1 млрд — это рост в четыре раза по сравнению с 2020-м. Если говорить про сельское хозяйство в узком понимании, то объем рынка M&A в прошлом году составил порядка $1,5 млрд — это примерно трехкратный рост относительно позапрошлого года», — сравнил Шумов.



По его словам, средний размер сделки в прошлом году значительно вырос, что было обусловлено несколькими крупными сделками. В их числе — сделки в сегменте тепличных овощей «Рост» и «Долина овощей», «Рост» и «Чурилово», а также покупка «Зигранда» компанией «ЗЭТ-Холдинг» (вылов краба).



В последние годы сельское хозяйство и сектор АПК пользуется спросом у инвесторов, как у уже работающих в отрасли, так и у новых, отметил Шумов. На рынке появляются игроки из других сегментов промышленности, у которых накопилась излишняя денежная ликвидность и которые готовы вкладывать средства в новые для себя направления. К растениеводству инвесторы, по данным «Россельхозбанка», проявляют более активный интерес, чем к животноводству, так как в первом более высокие показатели маржинальности.



Однако несмотря на то, что в животноводстве сделок было меньше, чем в растениеводстве, активность в секторе в плане сделок M&A тоже была высокой. Их общий объем в деньгах, по расчетам Шумова, составил порядка $900 млн против $130 млн в 2020 году. Число сделок в прошлом году тоже выросло относительно позапрошлого — до 17 против девяти соответственно. Самыми крупными стали покупка компанией CP Foods группы АПК «Дон», приобретение ГК «Дамате» компании «Евродон», покупка ГК «Сибагро» предприятия «Промагро». При этом Шумов обратил внимание, что почти треть всех сделок в прошлом году в деньгах в животноводческом секторе пришлась на приобретение проблемных активов, хотя ранее объем таких сделок был в десять раз меньше.



Эксперт озвучил несколько дальнейших трендов в секторе животноводства в рамках сделок M&A. «В сегменте свиноводства наблюдается избыток предложения, в связи с чем ожидается снижение маржинальности бизнеса и как следствие — небольшие игроки будут уходить с рынка, их будут поглощать крупные компании», — прогнозирует он. На рынке бройлера похожая ситуация: он очень консолидирован, на топ-3 крупнейших игроков приходится 33% рынка. «В сегменте индейки на топ-3 компаний приходится 63% рынка, и не исключено, что будет проходить дальнейшая консолидация», — отметил Шумов.



В секторе мясопереработки тоже наблюдается снижение маржинальности, и, по прогнозам Россельхозбанка, можно ожидать дальнейшую консолидацию рынка с точки зрения вертикальной интеграции и покупки бизнесов, связанных с животноводством. Что касается молочного животноводства, то с точки зрения M&A сделок, возможна покупка молокопереработчиками молочных ферм, также не исключены сделки в обратном направлении, однако серьезной активности в секторе не ожидается.



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