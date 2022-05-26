ЦБ может понизить прогноз инфляции по итогам 2022 года

Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса Е. Разумный

Прогноз по инфляции в России по итогам 2022 года может быть снижен с текущих 18-23%, пересмотреть его планируется в июне, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи Ассоциации банков России, пишет ТАСС. Она подчеркнула, что инфляция идет ниже базового прогноза, который ЦБ делал в апреле.



По данным Росстата, с 14 по 20 мая в России впервые после августа 2021 года зафиксирована недельная дефляция. Потребительские цены снизились на 0,02% после увеличения на 0,05% неделей ранее. С начала мая инфляция составила 0,13%, с начала года — 11,82%.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что тенденция к замедлению роста инфляции есть. «В марте инфляция была 7%, это из ряда вон. За 12 месяцев это 84%. Сейчас пошли или очень низкие или дефляционные цифры. Однако я бы не стал делать вывод на таких выпадающих недельных результатах», — сказал эксперт. По его мнению, это может быть определенная коррекция.



После высокой базы, которая наблюдалась в марте и в апреле, экономика успокоилась и случился «отскок назад», продолжает Остапкович. По его мнению, по этому снижению нельзя делать никаких серьезных выводов. «Дефляция в России будет обязательно, она бывает каждый год, когда на рынок начинают поступать отечественные овощи и фрукты. Это июнь, июль, август. В середине сентября снова начнется импорт, и инфляция вырастет», — уверен эксперт.



Совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая на 300 б. п. до 11% годовых. Как отмечается в сообщении, последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России. «Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий», — пояснил ЦБ.



По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024-м. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня.​



​Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале . Подписывайтесь!

