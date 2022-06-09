В России замедлилась годовая инфляция

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3% А. Гордеев

Инфляция в России с 28 мая по 3 июня замедлилась до 17,02% в годовом выражении против 17,35% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». Месячная инфляция в мае, по данным министерства, замедлилась до 0,12% после 1,56% в апреле, годовая — впервые с декабря 2021 года замедлилась до 17,1% против 17,83% по итогам апреля.



В обзоре поясняется, что на замедление инфляции кроме сезонных факторов, продолжило влиять укрепление рубля и коррекция цен в условиях снижения потребительской активности. В результате на непродовольственные товары и услуги в отчетном месяце наблюдалась дефляция, на продовольственные товары рост цен замедлился.



По данным Росстата, в России с 28 мая по 3 июня была зафиксирована дефляция на уровне 0,01%. Неделей ранее в России наблюдалась дефляция на нулевом уровне. Также Росстат подсчитал, что стоимость сахара в России за неделю с 28 мая по 3 июня в среднем снизилась на 1%. Кроме того, на 0,6% подешевело мясо кур, стоимость свинины в рознице опустилась на 0,4%, молоко и гречневая крупа стали дешевле на 0,3%, полукопченые и варенокопченые колбасы, макаронные изделия и поваренная соль — на 0,2%, вермишель и водка — на 0,1%. Цены на куриные яйца в среднем по стране снизились на 1,9%



Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3%, в том числе огурцы — на 12,9%, томаты — на 10,3%, морковь — на 4,3%, белокочанная капуста — на 3,2%, свекла — на 2,8%, репчатый лук — на 0,4%, бананы — на 0,1%. В то же время цены на картофель выросли на 1,6%, яблоки подорожали на 1,2%.



На днях президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сказал, что инфляцию в России удалось взять под контроль. Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович тогда говорил «Агроинвестору», что инфляция в мае-июле всегда не просто замедляется, а переходит в дефляцию, поскольку на прилавки начинает поступать отечественный урожай плодов и овощей.



Между тем, глава Конференции ООН по торговле и развитию экспорта Ребека Гринспен на пресс-конференции заявил, что продовольственный кризис без возвращения на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений из России и Украины грозит катастрофой глобального масштаба в 2023 году, пишет ТАСС. «Выросшие цены на энергоносители и ограничения на экспорт удобрений из черноморского региона привели к тому, что цены на удобрения растут быстрее цен на еду», — сказала она.



Гринспен отметила, что если конфликт продолжится и высокие цены на зерно и удобрения сохранятся до следующей посевной, то нынешний кризис может распространиться на другие основные сельскохозяйственные культуры, в том числе рис, что скажется на миллиардах людей. Представительница ООН подчеркнула, что предотвратить такое развитие событий позволит возвращение на мировые рынки продовольствия из Украины, а также продовольствия и удобрений из России.



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