«Русагротранс» ожидает роста перевозок аграрных грузов по железной дороге

В 2024 году объем перевозок может превысить 40 млн тонн «Русагротранс»

В 2024 году объем перевозок аграрных грузов по железной дороге может увеличиться на 5% и превысить 40 млн т благодаря росту экспортных поставок, сообщил управляющий директор компании «Русагротранс» Алексей Барбариуш на конференции «Элеваторы России — 2024», пишет ТАСС. По его словам, в 2023 году показатель превысил 38 млн т в сравнении с 31 млн т в 2022-м.



Он также отметил, что ситуация с оборачиваемостью вагонов-зерновозов ухудшается, особенно на направлениях экспорта российского зерна. Так, по одному из самых массовых направлений российского зернового экспорта — черноморским терминалам Новороссийска — оборот по итогам 2023 года ухудшился почти на 20% — вырос более чем на четверо суток. «Помимо увеличения грузовой базы из-за рекордного урожая можно выделить перераспределение грузопотоков, ранее направленных в страны Евросоюза, на юг и восток. Также наблюдается увеличение перевозок грузов специального назначения на южном и центральном направлениях, а также рост пассажиропотока железнодорожным транспортом из-за закрытия части аэропортов в южных регионах», — добавил Барбариуш.



В январе в Telegram-канале РЖД сообщалось, что в прошлом году через железнодорожную сеть было перевезено 32,8 млн т зерна. Этот показатель на 37% превышает результаты предыдущего года и является рекордным за все 20 лет существования РЖД. Более двух третей всего объема перевезенного зерна по железной дороге — 23,6 млн т — было отправлено на экспорт. Из этого объема основная часть — 14,6 млн т — была направлена зарубежным покупателям через морские терминалы. Ранее в РЖД отмечали, что среди всех товаров, экспортируемых через железные дороги к морским портам, именно зерно показало наилучшую динамику — объемы выросли в 1,9 раза по сравнению с 2022 годом.



В марте прошлого года Минсельхоз просил ФАС провести проверку ценообразования на перевозки зерновых по железной дороге для экспорта, писали «Ведомости». Основное внимание уделялось ценам на аренду вагонов для перевозки насыпных грузов. Участники рынка тогда отмечали, что повышение цен на перевозку отрицательно сказывается на прибыльности сельскохозяйственных производителей, поскольку экспортеры компенсируют увеличенные издержки, снижая закупочные цены на зерно у производителей.



По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна из России в этом сельхозгоду может превысить 65 млн т. В прошлом сезоне экспорт составил 60 млн т, в том числе 47 млн т пшеницы. По данным Союза экспортеров зерна, поставки зерна за рубеж с начала сельхозгода по январь составили 38,5 млн т, что на 23% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона.



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