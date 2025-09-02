«СовЭкон» повысил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне

В первые месяцы сезона экспортная активность была низкой В. Бычков

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2025/26 с 43,3 млн т до 43,7 млн т. Новая оценка отражает улучшение видов на урожай: в августе аналитики увеличили прогноз валового сбора пшеницы с 85,2 млн т до 85,4 млн т. При этом они обращают внимание, что в первые месяцы сезона экспортная активность была низкой.



Отгрузки пшеницы в июле-августе оцениваются в 6,1 млн т, против 9,9 млн т в прошлом году и 8,1 млн т в среднем за пять лет. Отгрузки в сентябре также ожидаются на исторически низком уровне, оценивают в «СовЭконе». Аналитический центр «Русагротранса» накануне повысил оценку экспорта пшеницы из России в августе на 0,3 млн т, до 4 млн т, в сентябре они ожидают увеличения отгрузок до 4,3-4,5 млн т.



Российский зерновой союз оценивает объем вывоза пшеницы в августе на уровне 4,8 млн т, пишет «Интерфакс». При этом итоговый показатель экспорта оказался больше, чем ожидалось в середине месяца, то есть в конце августа поставки начали расти, отметила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина. Поставки пшеницы за первые два месяца сезона, по ее словам, составили 6,9 млн т — на 3,3 млн т меньше, чем за тот же период 2024/25 сельхозгода.



Крупные импортеры замедлили покупки российской пшеницы в текущем сезоне: в июле-августе в Египет было отгружено 1,1 млн т пшеницы против 1,5 млн т годом ранее, в Алжир — 0,1 млн т против 0,5 млн т годом ранее, приводит данные «СовЭкон». Через несколько месяцев импортеры могут начать присматриваться к новому урожаю из Аргентины и Австралии, виды на который улучшаются. Так, Минсельхоз Австралии повысил оценку производства пшеницы в сезоне-2025/26 с 30,6 млн т до 33,8 млн т, что на 22% превышает средний показатель за 10 лет. Урожай пшеницы в Аргентине, по оценке участников рынка, может превысить 20 млн т против 18,6 млн т годом ранее.



Между тем, Минсельхоз рассчитывает на открытие рынка Китая для озимой пшеницы из России. «Мы очень надеемся на это, потому что не очень понимаем природу отказа в принятии озимой пшеницы», — сказала глава ведомства Оксана Лут. По ее словам, «это точно такая же пшеница», к ней предъявляются те же требования по отсутствию карантинных объектов, как и к яровой, которую разрешено поставлять в Китай, пишет «Интерфакс».



