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Агропром-2008 vs 2018: как изменились показатели отрасли
февраль 2019
На волне флэшмоба #10yearschallenge «Агроинвестор» сравнил показатели в АПК с 2008 по 2018 год
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