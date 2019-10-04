Аркадий Злочевский, Российский зерновой союз: «Экономика аграриев будет существенно хуже, чем в прошлом сезоне»

В текущем сезоне рентабельность производства зерна будет ниже, чем в прошлом. Такой прогноз дал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в кулуарах организованной «Агроинвестором» конференции Russian Crop Production — 2019/20. Внутренние цены на пшеницу меньше прошлогодних, в то время как себестоимость производства значительно возросла. А к зиме цены на агрокультуру могут еще скорректироваться вниз.