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Аркадий Злочевский, Российский зерновой союз: «Экономика аграриев будет существенно хуже, чем в прошлом сезоне»
4 октября 2019
В текущем сезоне рентабельность производства зерна будет ниже, чем в прошлом. Такой прогноз дал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в кулуарах организованной «Агроинвестором» конференции Russian Crop Production — 2019/20. Внутренние цены на пшеницу меньше прошлогодних, в то время как себестоимость производства значительно возросла. А к зиме цены на агрокультуру могут еще скорректироваться вниз.
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