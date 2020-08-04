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Животноводство

Мясо по канонам шариата. Особенности и перспективы российского рынка халяль

Елена Козина

| Агроинвестор |

М. Стулов
М. Стулов
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Доля халяльной продукции от общего объема продаж мяса пока остается невысокой — от 1,5% до менее 3% в зависимости от категории. Однако все чаще потребители выбирают хяляль не только из религиозных соображений, но и потому что считают такие продукты более качественными и безопасными. О настоящем и будущем данного рынка расскажет автор этой статьи


Тренд на здоровое питание все больше влияет на развитие продуктового рынка. Поэтому у покупателей особый интерес вызывает натуральная, экологически чистая продукция без вредных добавок и примесей. Благодаря этому халяль выходит за рамки конфессиональности и все чаще его выбирают люди, не имеющие отношения к мусульманству. Маркировка «халяль» на упаковке становится знаком качества для тех, кто знает, какие требования должен соблюдать производитель, чтобы его получить. Благодаря дополнительному технологическому контролю со стороны компаний и тренду на здоровое питание сертифицированные товары вызывают больше доверия у покупателей. Значит, халяль вполне может стать полноценной частью тренда на ЗОЖ. Что же говорят цифры о развитии данного сегмента в России?

Елена Козина 

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Агроинвестор

«Агроинвестор»

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