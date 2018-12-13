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«Агроинвестор» учредил Общественную Премию «АГРОИНВЕСТОР ГОДА»
13 декабря 2018
Сегодня проект «Агроинвестор» объявил об учреждении Общественной Премии «АГРОИНВЕСТОР ГОДА». Цель Премии — привлечь внимание делового сообщества к успехам и достижениям людей и компаний из агросферы — агропромышленного комплекса, производства продовольствия, из области технологий, научных, логистических и других решений для АПК к уникальным и прорывным для отрасли продуктам и стартапам

«Последние 10 с лишним лет АПК переживает период активного роста, технической и технологической модернизации. В агро- и продовольственные производства в течение нескольких раундов инвестирования привлечено больше $100 млрд. Страна экспортирует отраслевой продукции на сумму, превышающую $20 млрд, — говорит редакционный директор проекта «Агроинвестор» Николай Лычев. — На наш взгляд, те, кто инвестирует, производит, управляет, запускает стартапы, выводит на рынок новые продукты, разрабатывает и внедряет новейшие технологии, достойны независимого и публичного общественного признания своей деятельности профессиональным сообществом. Для этого мы и учредили эту премию. Миссия «Агроинвестора» - помочь сделать результаты деятельности людей и компаний признанным достоянием всей агроотрасли. Таким же, каким смогли стать «Оскар» в глобальной киноиндустрии и «Тэфи» - в отечественной индустрии телевизионных искусств».

Эксклюзивная методика Премии «АГРОИНВЕСТОР ГОДА» разработана компанией PwC. Как независимый наблюдатель и профессиональный аудитор, она обеспечит объективность голосования и соответствие процесса отбора номинантов установленной методике.

«Агропромышленная отрасль приобретает все большее значение для страны — поставлены амбициозные цели по росту экспорта, при этом не исчерпаны возможности на внутреннем рынке. Мы сотрудничаем с большим количеством отраслевых игроков и понимаем те вызовы, с которыми они сталкиваются в условиях активного развития АПК. В сложившихся условиях просто необходимо иметь правильные ориентиры, чтобы достичь не только количественных, но и качественных показателей роста. Одним из таких ориентиров безусловно станет Премия «АГРОИНВЕСТОР ГОДА», в рамках которой будут отмечены лучшие практики, проекты и люди, которые олицетворяют агропромышленную отрасль сегодня и являются драйверами ее развития с перспективой на будущее», — рассказывает руководитель практики по оказанию услуг компаниям АПК PwC в России Михаил Фролов.

Оргкомитет Премии «АГРОИНВЕСТОР ГОДА» приглашает компании к участию в Премии. Подать заявку можно в восьми номинациях на сайте award.agroinvestor.ru с 14 декабря 2018 года по 31 января 2019 года:

- ТОП-МЕНЕДЖЕР ГОДА — Собственник или топ-менеджер, под руководством которого компания достигла существенных успехов в своем развитии.

- СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА — Инициатива, основанная на принципах социальной ответственности.

- СДЕЛКА ГОДА — Событие, заметно меняющее «правила игры» в отрасли.

- СТАРТАП ГОДА — Бизнес, построенный на инновационном продукте или услуге, которые меняют представление участников рынка о традиционной деятельности, кардинально улучшающий качество продукции или условий производства в АПК.

- ИНВЕСТИЦИЯ ГОДА — Проект развития бизнеса, внедряющий новую технологию производства, привносящий новаторство в отрасль, существенно влияющий на отрасль и бизнес-среду.

- ЗАПУСК ГОДА — Завершившееся строительство или модернизация предприятия, запуск принципиально нового производства, сервиса или готового продукта.

- ИННОВАЦИЯ ГОДА — Новая или улучшенная технология, представляющая уникальное для отрасли решение.

- ЭКСПОРТЕР ГОДА — Компания, вышедшая на новые экспортные рынки, поставившая на экспорт новые товары или товары с высокой добавленной стоимостью, внедрившая новую дистрибуторскую / логистическую модель, добившаяся роста объемов экспорта.

- ЧЕЛОВЕК ГОДА — Человек из сферы бизнеса, госуправления, научной или общественной среды, с которым ассоциируются изменения, нововведения, ключевые события в агросфере в 2018 году.

Победителей во всех номинациях Премии кроме «ЧЕЛОВЕК ГОДА» определит Экспертный Совет премии.

Номинанты в категории «ЧЕЛОВЕК ГОДА» будут предложены Экспертным советом Премии. Победитель в этой номинации будет определен открытым голосованием на сайте award. agroinvestor.ru.

Торжественная церемония награждения пройдет 26 февраля в самом центре Москвы в «Особняке на Волхонке».

За этапами проведения Премии «АГРОИНВЕСТОР ГОДА-2019» следите на сайте award.agroinvestor.ru и в социальных сетях.

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