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Начала работу конференция Russian Crop Production-2019/20
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
20 сентября 2019
Эксперты и участники рынка обсудят динамику развития растениеводства и стратегические тренды в отрасли
Фото: В. Бычков

В Москве начала работу X отраслевая бизнес-конференция Russian Crop Production-2019/20: «Растениеводство России: стратегические тренды нового сезона». Конференция организована проектом «Агроинвестор» при поддержке Министерства сельского хозяйства России и ведущих отраслевых союзов.

На конференцию зарегистрировались более 200 компаний: крупнейшие агрохолдинги, независимые сельхозпредприятия и фермерские хозяйства — участники рынков пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сои и сахарной свеклы, кормов, круп, растительных масел и сахара; участники рынков техники и оборудования, семян, агрохимии и удобрений; руководители и специалисты научных организаций; эксперты, аналитики и профессиональные консультанты по растениеводству; трейдеры сельскохозяйственной продукции. Сельхозпроизводители-участники конференции в сумме контролируют больше 7 млн га земель.

Начала работу конференция Russian Crop Production-2019/20

В течение дня ведущие отраслевые эксперты и представители бизнеса обсудят господдержку растениеводства, инвестиционную среду, сложившуюся в секторе, ход сбора урожая и его качество, оценят перспективы развития агроэкспорта и уровни цен, поговорят о новых технологиях, цифровизации отрасли и многом другом. Также в ходе конференции «Агроинвестор» представит второй ежегодный рейтинг «Лидеры российской пашни», в который вошли крупнейшие агрохолдинги по посевным площадям.

Начала работу конференция Russian Crop Production-2019/20

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