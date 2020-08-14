Доход главы Минсельхоза уменьшился на 15%

Доход министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева в 2019 году превысил 156,9 млн рублей mcx. gov.ru

Доход министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева в 2019 году превысил 156,9 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте правительства. По итогам 2018-го доход был выше — почти 183,8 млн руб. Тем не менее, глава агроведомства получил доход больше, чем в сумме все его заместители (129,6 млн руб.), сравнил «Агроинвестор».



Патрушев стал вторым по уровню дохода среди всех федеральных министров, первую строчку занял глава Минпромторга Денис Мантуров с 586 млн руб. Третий в рейтинге — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев с 90,7 млн руб. Самый низкий доход среди министров по итогам прошлого года задекларировал глава Минспорта Олег Матыцин — всего 934,7 тыс. руб.



Также доход Патрушева выше, чем почти у всех вице-премьеров. Исключения — Дмитрий Чернышенко с 432,2 млн руб. и Юрий Трутнев со 180 млн руб. Доход вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей в том числе и аграрный сектор, по итогам прошлого года составил 26,6 млн руб. Премьер-министр Михаил Мишустин в 2019-м получил 18,2 млн руб. дохода. Доход президента Владимира Путина, согласно декларации, составил около 9,7 млн руб. Бывший вице-премьер, а сейчас заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев в прошлом году получил около 17,2 млн руб.



Как следует из декларации, Дмитрию Патрушеву принадлежит три земельных участка общей площадью 7120 м², тогда как в 2018-м было четыре участка площадью 7955 м². Также у министра есть дом (297,9 м²), годом ранее был еще один (335,1 м²), но сейчас он не указан. Кроме того, глава агроведомства по-прежнему владеет квартирой (220,4 м²), долями в производственно-складском нежилом помещении и в трех нежилых помещениях, двумя хозяйственными строениями вспомогательного использования. Еще у министра есть газопровод низкого давления и четыре гаража, но при этом одна машина — «Тойота Лэнд Крузер». С 2016 года Дмитрий Патрушев является членом совета директоров «Газпрома».

