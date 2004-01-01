Партнерский материал. В Тербунском районе Липецкой области открывается новый завод

Строительство завода начнется весной 2019 года. Запуск намечен на первый квартал 2020-го. В рамках данного проекта будет создано современное производство с использованием самых передовых инженерных технологий.



В новый комплекс будут входить завод по переработке сои и рапса, линия гидратации масла с выпуском лецитина, производство соевых белковых концентратов, маслохранилище объемом до 150 тыс. м³ и современный элеватор силосного типа вместимостью 80 тыс. т.



Конечными продуктами производства будут кормовой соевый шрот с различным содержанием протеина, рапсовый шрот, соевое гидратированное масло, рапсовое масло, растительный лецитин, соевый протеиновый концентрат.



Реализация данного проекта позволит создать 500 новых рабочих мест, что существенно отразится на развитии региона.



Также стоит отметить, что данное производство является безотходным. Это замкнутый цикл, который можно сравнить только с природными экологическими системами, в основе которых выступают биогеохимические круговороты веществ.

