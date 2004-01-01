Партнерский материал. Вызов юбилея: поднять цистерну JOSKIN одной силой рук!

На прошлой неделе компания Joskin — бельгийский производитель прицепов для сельскохозяйственных перевозок — отметила 50 лет своего существования. По этому случаю группа пригласила в свой центральный офис в Сумани всех своих дилеров. Всего присутствовало 470 человек, среди которых было 95 журналистов сельскохозяйственной прессы и представители 160 дилерских компаний из 27 стран мира. В ходе семинара, прошедшего 7 и 8 ноября, приглашенным было предложено посетить завод, пресс-конференцию, послушать официальные выступления дирекции, а также принять участие в гала-вечере и различных тематических мастерских, представляющих новую техническую платформу, коммерческое приложение, а также маркетинговую стратегию компании и ее дилеров. Три других мастерских были посвящены различным новинкам: прицепу Silo-Space 2, новинкам линейки разбрасывателей навоза и орудий для внесения жидкой органики.



Помимо этой привлекательной и высоко оцененной программы, компания, верная своей репутации, предусмотрела что-то необычное -вызов. Последний был, по меньшей мере, оригинальным, если не сказать безумным, так как речь шла о подъеме цистерны для жидкой органики Euroliner с тройной осью весом порядка 12 т одной силой рук! И на то была причина. Вся символика скрывалась за этой неординарной идеей. Отмечая первую половину века своего существования, JOSKIN считает, что успех компании заключается в силе ее опыта, но также и в силе ее дилерской сети и в мотивированных сотрудниках. Речь шла о том, чтобы продемонстрировать это символическим образом, реализовав данный вызов, который многие считали заведомо невозможным.







Сила в опыте

В ходе подготовки мероприятия 120 сотрудников попробовали поднять цистерну MODULO 2 весом 4,8 т. Этот вызов был уже первым успехом. Но было принято решение не останавливаться на достигнутом. Для семинара была выбрана цистерна Euroliner весом почти 12 т. Вызов был значительным, но у 330 дилеров было достаточно мотивации, чтобы принять его. Получив необходимые инструкции по безопасности, все последовали за бельгийским девизом «Сила в единстве», дорогим для группы, и начали тянуть как один. Достаточно быстро под синим небом, облегчающим работу многих журналистов, запечатлевших мгновение, результат был очевиден: Euroliner оторвался от земли одним рывком, более не подчиняясь законам гравитации, чтобы возвыситься на один метр под гордым взглядом участников и организаторов. Затем обладатели этого нового рекорда сделали групповое фото со слоганом, символизирующим их достижение — «Сила в опыте», после чего их окружил парад тракторов, символизирующих цифру 50.







Мероприятие закончилось поднятием бокалов, прежде чем участники отбыли в аэропорты, чтобы добраться до своих стран. Остальные сотрудники JOSKIN занялись подготовкой следующих дней: похожее мероприятие, собравшее около 900 поставщиков, было запланировано на пятницу, а традиционный ежегодный праздник персонала, в котором приняли участие почти 500 человек — на субботу.



Очевидно, что подобная знаменательная неделя стала лучшей витриной для компании. Если верить пожеланиям отметить 60-летний юбилей, раздававшимся на мероприятии, компании JOSKIN действительно удалось еще раз продемонстрировать масштаб своего опыта.

