Партнерский материал. Для Joskin один запрос = одно решение!

Всего доступны 37 видов разбрасывателей, чтобы ответить на любую потребность. Предлагаются машины с разным объемом кузова — от 8 до25 куб. м до двери-гильотины. Благодаря таким опциям как взвешивающее устройство или управление Isobus (соединенное с навигатором GPS для применения картографии), разбрасыватели Joskin могут соблюдать малые дозировки на гектар и вносить с большой точностью. Принимая во внимание размах модельного ряда, всегда можно подобрать модель к типу вносимого продукта, идет ли речь о навозе или о более легком продукте, таком как компост, помет, известь. Предлагаются различные опции, например, надставные борта, бордюрная створка, чтобы соответствовать определенный требованиям.



Со времен выпуска первого разбрасывателя навоза линейка Joskin не переставала меняться и дополняться.



Среди новинок можно найти малотоннажный разбрасыватель Siroko, разбрасывающий механизм которого был модифицирован. Напомним, что модель Siroko полностью оцинкована и оснащена узким кузовом, позволяющим установку колес большого диаметра снаружи кузова. Она также оборудована поперечной подвеской и может иметь как низкую, так к высокую сцепку.



В новой версии общий диаметр и размер валов увеличен. Диаметр вертикальной трубы теперь намного меньше, чем в предыдущей версии. Откидные лопатки были существенно удлинены. Благодаря своей подвижной концепции, они не вступают в контакт с посторонними предметами. Удлиненные лопатки повышают качество разбрасывания и измельчают продукт. Соответственно, объем разбросанного и измельченного продукта увеличивается.



Вместе с новыми разбрасывающими валами был усовершенствован и кузов. Его высота и ширина были увеличены. Соответственно, выросла производительность на гектар. Гидроцилиндры двери-гильотины теперь зафиксированы на кузове. Такая структура предотвращает образование пробок навоза и предоставляет более легкий доступ для обслуживания.



Другая новинка: световые приборы поменялись и устанавливаются по-другому. Теперь они расположены под кузовом, чтобы загрязняться как можно меньше. В то же время при работе в поле они защищены прозрачным пластиком, который можно убрать вовнутрь при выезде на дорогу.



Зубья приводных звездочек транспортера теперь имеют прямую, а не изогнутую форму, что повышает их агрессивность. Таким образом снижается износ и цепь вращается более плавно.



Что касается ножей, то теперь они изготовлены из стали Hardox (10 мм, ранее было 6 мм) 450. Это увеличивает срок их службы и повышает прочность. Таким образом, их замена производится с меньшей частотой и потребность в запасных частях снижается. Эти ножи также могут быть использованы с двух сторон.



Новый Siroko дает оптимальный ответ потребностям маленьких ферм в плане расхода и качества разбрасывания. Кроме того, новый разбрасыватель Siroko также предусмотрен для использования в садовых хозяйствах.



Но на этом новинки не заканчиваются. Модельный ряд Joskin затронули и другие изменения: монтаж коробок трансмиссии под разбрасывающими валами был полностью изменен. Эластичные муфты из резины были заменены на соединения с хвостовиками с прямым приводом к коробкам. Кузова стали полностью стандартными, чтобы в дальнейшем было возможно поменять вертикальный разбрасывающий механизм на горизонтальный.



Другого варианта нет — для Joskin чем больше есть потребностей, тем больше будет решений!

