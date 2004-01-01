Партнерский материал. Более 3000 участников из 35 стран, инвестиции в молочную промышленность Подмосковья: итоги V Международного агропромышленного молочного форума

Традиционно Молочный форум проходил в Доме правительства Московской области в Красногорске. Центральным событием первого дня стало пленарное заседание «Молочная отрасль: игра по новым правилам. Экспорт и переработка». Открыл Форум губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Мы создали форум для того, чтобы привлечь внимание к отрасли, дать новый импульс развитию сельского хозяйства. Большое количество земель в Подмосковье пять лет назад не работало, и была принята программа о введении их в оборот. Это послужило возможностью новым способом выращивать корма и производить молоко, — отметил Андрей Воробьев. — Мы вникаем в проблемы и даем ответы на вопросы, которые звучат от профессионального сообщества — это и дотации, и льготное кредитование, и возможность дополнительно поставлять продукцию в торговые сети».



Ключевыми спикерами первого дня стали заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев, министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, президент ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев, президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр, главный исполнительный директор компании Savencia Fromage & Dairy Жан-Поль Торрис, вице-президент Регионального совета региона Оверн-Рона-Альпы Франции Филипп Менье.



Оксана Лут обратила внимание участников Молочного форума на меры поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации, которые предоставляются в рамках соответствующего федерального проекта.



«На наш взгляд, молочная отрасль является одной из самых поддерживаемых отраслей агропромышленного комплекса. Предоставляются кредитные ресурсы по ставке от 1 до 5% на срок до 15 лет. На 2019 год мы сохранили меры поддержки капитальных затрат в размере 25%. Также сохраняется в рамках единых субсидий поддержка на племенное стадо и в ряде регионов на литр молока», — отметила заместитель министра.



V Международный агропромышленный молочный форум собрал рекордное количество зарубежных гостей. В нем участвуют представители Австрии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Литвы, Нидерландов, Польши, Белоруссии, Молдавии, Словакии, Туркменистана, Франции, Чехии, Швейцарии, Бельгии, Исландии, Новой Зеландии, Турции. Иностранные участники проявили большую заинтересованность в сотрудничестве с Подмосковьем.



За пять лет инвестиции в молочную отрасль Подмосковья превысили 20 млрд руб. В 2018—2020 годах планируется реализовать 15 инвестиционных проектов, среди крупнейших — компании TH Milk и «ЭкоНива». Самообеспеченность молочной продукцией в регионе в этом году составляет 40%. Губернатор поставил задачу: к 2021 году увеличить объем производства молока до 1 млн т в год. Подмосковье занимает 1-е место в ЦФО и 2-е в России по изготовлению сыра, а также 2-ое место в ЦФО по производству товарного молока.



«ЭкоНива» - один из крупнейших инвесторов в молочную отрасль Подмосковного региона.



«В Московской области отношение к нам очень хорошее, здесь сильная поддержка сельского хозяйства, — отметил президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр. — Сейчас мы выбрали участки, подготовили проекты. В Ступинском районе построим два животноводческих комплекса — около 3 тыс. голов дойного стада, будем производить 20 тыс. т молока в год. Также планируем открыть здесь завод по переработке молока. Строительство начнем летом 2019 года и завершим, я думаю, к концу 2021 года».



В рамках V Международного агропромышленного молочного форума также состоялось подписание 14 инвестиционных соглашений, направленных на привлечение дополнительных средств в развитие молочной отрасли Подмосковья. Общий объем инвестиций оценивается на уровне 7 млрд руб. В частности, на территории региона планируется реализация проектов строительства животноводческой, козьей, молочно-товарной ферм, по обеспечению товаропроизводителей сельскохозяйственным оборудованием и техникой, производству цельномолочной продукции и сыра, переработке молока, созданию модульных сыроварен.



В Дмитрове создается сырный кластер с привлечением производителей из Европы.



«Сейчас готовится инфраструктура, подводятся все необходимые коммуникации. Уже набраны резиденты в сырный кластер, площадь которого 16 га, — подчеркнул Андрей Воробьев. — Подготовительная работа завершится в 2018 — 1-м полугодии 2019-го, и затем начинают строиться заводы по производству сыра. Это даст рабочие места, налоги».



Заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев подчеркнул важность системной работы, направленной на создание необходимых условий для эффективного развития молочной промышленности.



«Наша цель сегодня — добиться прихода инвесторов для качественного перерождения кластера переработки. Мы считаем, что сырьевая проблема в Подмосковье будет решена к 2021 году, — сказал Денис Буцаев. — Необходимо выйти на совершенно иные как качественные, так и количественные показатели по тем видам продукции, которые выпускаются. Это мировая тенденция — уход в глубокую переработку молока».



Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин добавил, что выполнению поставленных задач также должны способствовать новые инвестиционные соглашения.



«В этом году у нас много соглашений по переработке молока, в частности, с Озерецким молочным комбинатом, который будет строить еще одну очередь молочно-перерабатывающего комплекса, — сказал Андрей Разин. — Кроме того, у нас четыре подписания с сыродельными предприятиями. Отдельное направление — козьи фермы. Сегодня козье молоко находится в тренде, его не хватает».





Фото: V Международный агропромышленный молочный форум



Во второй день V Международного агропромышленного молочного форума успешно прошла сессия по органике, собрав большое количество слушателей, а на мозговом штурме на тему «культуры потребления молока» состоялось обсуждение наиболее важных тем спроса на молочную продукцию и мифов о вреде молока.



Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников в своем выступлении в сессии мозгового штурма «В защиту молока: создание культуры потребления молочных продуктов» отметил необходимость создания платформы электронной коммерции для производителей качественной молочной продукции: «Пользуясь возможностью, в рамках Молочного форума я хотел бы внести на рассмотрение идею создания открытого цифрового маркетплейса, включающего в себя как крупных, так и мелких производителей качественной молочной продукции для последующей реализации через мелкую сетевую розницу. Через него продавцы получат открытый доступ к производителям без посредников при сохранении высокого качества продукции и благодаря регулировке входных барьеров гарантирует отсутствие фальсификата».



Круглый стол «Французский опыт создания оборудования для производства молочных продуктов и сыров» прошел с участием французской делегации, представителями компании Boccard, и был посвящен расширению экономического сотрудничества с Россией, в частности с Московской областью. Заместитель директора по развитию Национальной школы мясомолочной отрасли в Ля-Роше-сюр-Форон Патрис Дьюдонн рассказал о важности хорошей профессиональной подготовки специалистов.



«У Франции большой опыт в обучении профессиям молочного и мясного животноводства. Мы подготовили и выпустили большинство специалистов, которые демонстрируют свой профессионализм, — отметил Патрис Дьюдонн. — Я думаю, что именно высокое качество французских технологий и профессиональных компетенций играет ключевую роль в том, что мы являемся одними из лидеров в производстве молочных продуктов и сыра. Мы стремимся достичь идеального равновесия между традиционными технологиями производства сыра и инновационными разработками, которые ведутся в данной сфере. Мы придерживаемся принципа: невозможно научить человека делать сыр в рамках учебной аудитории — необходима практика. Каждая наша школа имеет свой производственный цех, на базе которого и обучаются студенты. Каждый день в нашей школе в производственных цехах перерабатывается до 10 тыс. л молока и столько же сливок. Мы передаем практические знания, но не передаем рецептуру продукта, чтобы студенты развивались и разрабатывали свои продукты, это более перспективное направление».



На площадке Форума была организована выставка образцов готовой продукции и технологий производства молока и молочных продуктов таких компаний как агрохолдинг «ОСП Агро», «Мустанг технологии кормления», ГК «РОТА АГРО», «ДеЛаваль». Также собственные разработки и товары продемонстрировали компании АО «Дмитровский молочный завод», ООО «Лейли Рус» и ООО «Фермы Ясногорья», ООО «Экофарминг», ООО «Братья Чебурашкины», ООО «РусМолоко», ИП К(Ф)Х Ройгас Валерий Вадимович, Ферма Мишнево, ООО «Экологическое хозяйство «Спартак», АО Племхоз «Наро-Осановский», 3 М, ТИАН-ТРЕЙД, АО «Россельхозбанк», ССЛ Контур, Ecolean, «Молвест», «Куршавальская сыроварня», «Сырные истории», «Мамонтовская сыроварня». «Экоранчо», ООО «ЭкоНива-Продукты Питания», НАК МАШИНЕРИ, Bobcat, «Трансфэр», ООО «Торговый Дом КамАгро», «Рузское молоко».



V Международный агропромышленный молочный форум состоялся при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и компаний-партнеров:



Официальный партнер — Агрохолдинг «ОСП агро»



Технологический партнер — «Мустанг Технологии Кормления»



Партнер Форума — ГК «РОТА АГРО»



Партнер Форума — Danone



Партнер круглого стола — «ДеЛаваль»



Партнер банковского часа — Банк «Возрождение»

