Партнерский материал. «АгроТерра» завершила уборочную кампанию с рекордами

Благодаря трехзвенной уборке с высокой скоростью убрали озимую пшеницу. Сухая погода сократила сроки подработки сои и помогла без спешки вывезти на сахарные заводы большой урожай свеклы. Также эта культура дала уровень сахаристости выше среднего по стране.



Хозяйства «АгроТерры» в этом сезоне успешно применили трехзвенную уборку, при которой к комбайну и грузовому автомобилю добавляется бункер-перегрузчик. Этот способ позволяет сократить потери рабочего времени комбайнов на 30% и уменьшает себестоимость уборки на 15-20%. Благодаря этому уборку озимой пшеницы завершили за рекордные семь дней в 30 хозяйствах «АгроТерры» в семи областях присутствия компании. Отсутствие осадков сократило сроки сушки сои, благодаря чему она быстрее, чем когда-либо, отправилась к покупателям. Свеклосахарный сезон компания завершила со средним показателем сахаристости 18,75%.



«Благодаря высокому уровню сахаристости мы регулярно получали от переработчиков премии за нашу свеклу. По стране выход сахара в среднем составил 14,82%. В хозяйствах «АгроТерры» в Пензенской и Липецкой областях дигестия достигала 19,5%. Кроме превышения среднероссийских значений, она в среднем была на 2% больше минимально допустимой по контрактам», — рассказывает директор группы растениеводства «АгроТерры» Томас Доренвендт.





Фото: «АгроТерра»



«В хозяйствах, где мы занимаемся органическим земледелием, в этом сезоне мы получили отличные результаты по сое. Например, уровень протеина в бобах составил 34,2%. По урожайности мы достигли показателя в 16,8 ц/га. И это без применения химических средств защиты растений и минеральных удобрений. По сводкам Минсельхоза, средняя урожайность сои в России к середине ноября составила 15,3 ц/га. Можно сказать, что наша органическая соя оказалась более урожайной, чем та, которую подкармливают и защищают химикатами. Кроме того, нам удалось добиться чистоты посевов пшеницы без гербицидов», — объясняет директор «АгроТерры» по инновациям Станислав Шишов.



В этом году «АгроТерра» присоединилась к Союзу органического земледелия России и стала членом ассоциации «Дунайская соя», сертификат которой гарантирует отсутствие ГМО в сое компании. «АгроТерра» продолжает держать курс на высокое качество и экологичность своей продукции.

