Партнерский материал. CNH Industrial и Farmers Edge объявили о долгосрочном стратегическом сотрудничестве

Компания CNH Industrial, один из крупнейших производителей техники в мире, и компания Farmers Edgeтм, глобальный лидер в области информационных технологий для сельского хозяйства, объявили о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровизации агробизнеса. Используя сеть своих дилеров, CNH Industrial обеспечит всех своих клиентов инновационными цифровыми сервисами Farmers Edge, поддерживая Farmers Edge в достижении поставленной цели — подключении к платформе FarmCommand 150 тыс. устройств сбора информации в течение следующих трех лет, включая 100 тыс. единиц техники и оборудования, а также 50 тыс. полевых станций. В то же время для дилеров CNH Industrial данное партнерство открывает новые возможности взаимодействия с клиентами в цифровом измерении.



«CNH Industrial в полной мере понимает важность цифровой аграрной индустрии для своих дилеров и клиентов», — говорит Губерт Мюльхаузер, CEO компании CNH Industrial. — Используя сеть установленного оборудования и полевых сенсоров, инновационные методы интеллектуального анализа массивов данных и платформу с искусственным интеллектом, Farmers Edge предоставляет наиболее точные данные для сельского хозяйства. Мы рады сотрудничать с Farmers Edge для дальнейшего развития нашей стратегии информационных технологий, позволяющей нам предоставлять нашим клиентам непрерывное и эффективное обслуживание техники, основанное на анализе данных».



Не секрет, что сегодня сельхозпроизводители интенсивно собирают и анализируют производственные данные, всецело опираясь на непрерывный сбор информации. Но уже недостаточно просто получать информацию по факту свершения события. Современное сельское хозяйство крайне нуждается в более своевременной и точной информации, дающей эффективные результаты. Информация, менеджмент и рентабельность производства неразрывно связаны друг с другом.



Комбинация искусственного интеллекта, интернета вещей и аналитического прогнозирования на новом уровне глобальной коммуникации обеспечит всех участников сельскохозяйственного бизнеса беспрецедентно исчерпывающим уровнем данных от микроуровня отдельного поля до макроуровня региона, поддерживая их в принятии обоснованных решений, минимизации рисков и росте потенциала производств.



«Объединение лидирующей в мире сельскохозяйственной техники с развитой дилерской сетью и FarmCommand, являющейся на сегодняшний день наиболее инновационной и комплексной цифровой платформой для аграриев, изменит понимание ценности сельскохозяйственной информации в аграрной индустрии», — говорит Рон Осборн, руководитель направления стратегического развития компании Farmers Edge.



«CNH Industrial является одной из наиболее известных и уважаемых компаний мировой аграрной индустрии; сотрудничество с CNH Industrial — важный шаг для нас, — отметил Уэйд Барнс, CEO Farmers Edge. — Мы объединим наши усилия для достижения общей цели — переходу на качественно новый уровень предоставления сельскохозяйственных решений и услуг. Наше сотрудничество откроет для сельскохозяйственного рынка эксклюзивные сервисы и цифровые инструменты, сочетающие проверенные продукты и инновационные технические решения, расширяющие возможности увеличения производительности и рентабельности».

