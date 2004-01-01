Партнерский материал. Сайт «защитиурожай.рф» поможет российским аграриям распознать поддельные пестициды

В качестве одной из мер борьбы с контрафактом комитет запустил информационный веб-портал protectcrop.ru (защитиурожай.рф).



Оборот контрафактных пестицидов стал новой глобальной угрозой. По данным ОБСЕ, доля контрафактной продукции на мировом рынке СЗР в среднем составляет около 25%, а по препаратам малой расфасовки иногда достигает 70% от всего объема продаж. Доля контрафактных препаратов в отдельных регионах страны составляет 30%.



Производство и распространение контрафактных СЗР представляет собой хорошо организованный нелегальный бизнес, контролируемый транснациональными криминальными структурами, вошедший, по оценкам Европола, в последние годы в десятку лидеров по уровню доходности. Нарушители весьма успешно копируют внешний вид оригинальных препаратов и умело манипулируют стремлением хозяйств к экономии, поэтому случаи приобретения поддельных пестицидов становятся довольно частым явлением.



Комитет производителей средств защиты растений надеется, что портал protectcrop.ru станет централизованным источником информации по борьбе с контрафактными средствами защиты растений в России. Задача ресурса — привлечь внимание органов государственной власти к проблеме роста нелегального рынка СЗР, а также информировать фермеров, отраслевые союзы и организации о способах отличить поддельную продукцию, рисках для урожая, российском и европейском опыте противостояния распространению контрафактных препаратов, изменениях в законодательстве.



«Контрафактные пестициды угрожают как экологии, так и обществу. Борьба с поддельными средствами защиты растений — одна из составляющих биологической безопасности страны, — говорит Юрий Федулов, председатель рабочей группы по противодействию контрафактным пестицидам и семенам комитетов производителей средств защиты растений и производителей семян АЕБ. — Необходимо информировать общество об этой проблеме всеми возможными способами».



Наибольшую опасность для сельскохозяйственных предприятий представляет контрафактная продукция, которая поставляется на рынок под видом оригинальных продуктов ведущих производителей. Средства защиты растений относятся к высокотехнологичной продукции. Ее создание требует подготовительного этапа разработки с привлечением профессионалов мирового уровня и комплексных испытаний, подтверждающих безопасность препаратов. В случае попытки воспроизвести высокотехнологичную продукцию в неподходящих условиях, добиться соответствия оригиналу невозможно в принципе. По этой причине эффект от применения поддельных средств непредсказуем и может варьироваться в очень широких пределах — от отсутствия воздействия до гибели урожая, изменения свойств почвы и снижения способности растений плодоносить.



«К сожалению, сейчас не все сельхозтоваропроизводители могут с первого взгляда отличить оригинал от подделки, и нередко узнают о совершенной ошибке уже после применения препарата на своих полях. Однако цена такой ошибки слишком высока. В связи с этим мы считаем, что распространять информацию о проблеме контрафактной продукции очень важно. Веб-ресурс — один из наиболее эффективных инструментов, который также позволяет собрать все самое важное по проблеме поддельных средств защиты растений в одном месте», — говорит Алеся Михайлова, эксперт рабочей группы по противодействию контрафактным пестицидам и семенам Комитетов производителей средств защиты растений и производителей семян АЕБ.



Создатели планируют постоянно обновлять информацию на портале, публикуя новости о значимых событиях и прочие интересные материалы по проблеме контрафактных средств защиты растений.

