Партнерский материал. «АгроТерра» провела штабные учения в регионах

С помощью этой игры компания определяет специалистов с высоким потенциалом для развития. Всех участников мероприятий «АгроТерра» наградила памятными подарками. Самые успешные студенты в будущем смогут прийти в «АгроТерру» на стажировку с возможностью последующего трудоустройства.



Бизнес-игра «Штабные учения» полностью воспроизводит годовой сельскохозяйственный цикл. В процессе игры студенты разделились на команды и погрузились в производственные условия, провели посевную и уборочную кампании. Каждый участник занимал в команде определенную должность и отвечал за свое направление в деятельности виртуального агрохолдинга. Конкурсанты разрабатывали стратегию, просчитывали риски, справлялись с нестабильными погодными условиями, налаживали логистику и планировали бюджет. Для победы будущим специалистам было необходимо получить максимальную прибыль по итогам двух раундов.





Фото: «АгроТерра»



«Молодые специалисты, выпускники ведущих сельскохозяйственных вузов страны — это те, на кого мы делаем ставку, и кто помогает компании двигаться в правильном направлении. Сегодня в «АгроТерре» треть ключевых сотрудников — люди до 30 лет. Кроме подбора высокопотенциальных сотрудников, программа стажировки также обеспечивает улучшение имиджа отрасли и повышение ее привлекательности для молодежи», — поясняет начальник управления привлечения и оценки персонала «АгроТерры» Олег Лагутов.



«Бизнес-игра “Штабные учения” - это отличное дополнение к тому, чему нас учат преподаватели. Информацию, которую мы получаем на лекциях, применить на практике удается не всегда. Эта игра позволяет по-новому взглянуть на производство в сельском хозяйстве. Приятно, что “Штабные учения” - это не только новые знания, но и возможность устроиться на работу в высокотехнологичную компанию "АгроТерра" сразу после института», — говорит студент третьего курса Курской сельскохозяйственной академии Игорь Рудов.



В ближайшее время станут известны имена наиболее активных студентов, которые получат приглашение пройти стажировку или производственную практику в «АгроТерре» с возможностью дальнейшего трудоустройства. За все время своего существования бизнес-игра уже помогла компании найти не один десяток молодых профессионалов, многие из которых связали свою жизнь с «АгроТеррой».

