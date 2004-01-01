Партнерский материал. «Ростсельмаш» подписал соглашение с Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Предметом соглашения является сотрудничество для повышения результатов деятельности образовательного учреждения, в том числе для обеспечения потребностей регионального АПК в кадрах, а также для укрепления связи обучения студентов с практикой производства агроопераций.



- Соглашение предусматривает прохождение стажировок, изучение модельного ряда, агромашин и их конструкторско-технологических особенностей, прохождение курсов переподготовки на основной производственной площадке «Ростсельмаш», — прокомментировал генеральный директор компании Валерий Мальцев.







Господин Мальцев подчеркнул, что качественная подготовка кадров АПК без сотрудничества учебных заведений и предприятий невозможна: «Только при взаимодействии учебных заведений и работодателей в лице производителей можно говорить о целенаправленном и системном развитии кадров для сельского хозяйства. Поэтому уже в ближайшее время на базе ВУЗа будет оформлен профильный учебный класс по стандартам “Ростсельмаш”».



- На сегодня объединение Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства и ведущей компании машиностроения позволит сформировать хорошую практическую и теоретическую базу. Уверен, что подписанное соглашение о сотрудничестве будет иметь только положительный эффект для обеих сторон, — прокомментировал ректор ВУЗа Уктам Умурзаков.

