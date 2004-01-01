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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Ростсельмаш» подписал соглашение с Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
«Ростсельмаш»
|
Декабрь 2018
Свои подписи на документах поставили генеральный директор компании «Ростсельмаш» Валерий Мальцев и ректор ВУЗа (ТИИИМСХ) Уктам Умурзаков
Фото: «Ростсельмаш»

Предметом соглашения является сотрудничество для повышения результатов деятельности образовательного учреждения, в том числе для обеспечения потребностей регионального АПК в кадрах, а также для укрепления связи обучения студентов с практикой производства агроопераций.

- Соглашение предусматривает прохождение стажировок, изучение модельного ряда, агромашин и их конструкторско-технологических особенностей, прохождение курсов переподготовки на основной производственной площадке «Ростсельмаш», — прокомментировал генеральный директор компании Валерий Мальцев.

соглашение с Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Господин Мальцев подчеркнул, что качественная подготовка кадров АПК без сотрудничества учебных заведений и предприятий невозможна: «Только при взаимодействии учебных заведений и работодателей в лице производителей можно говорить о целенаправленном и системном развитии кадров для сельского хозяйства. Поэтому уже в ближайшее время на базе ВУЗа будет оформлен профильный учебный класс по стандартам “Ростсельмаш”».

- На сегодня объединение Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства и ведущей компании машиностроения позволит сформировать хорошую практическую и теоретическую базу. Уверен, что подписанное соглашение о сотрудничестве будет иметь только положительный эффект для обеих сторон, — прокомментировал ректор ВУЗа Уктам Умурзаков.

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