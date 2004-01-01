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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Väderstad открывает возможность изменения скорости высева в соответствии с внешним картографированием полей
Декабрь 2018
Чтобы фермер мог воспользоваться преимуществами современных технологий точного земледелия, Väderstad предлагает новые возможности пневматических сеялок Rapid
Фото: Väderstad

Сеялки теперь могут применять переменную скорость, связываясь со сторонними поставщиками картографических услуг.

Внедряя протокол связи Väderstad Universal Control, наша компания обеспечивает автоматическую подачу семян или удобрений с переменной скоростью через стороннего поставщика картографических услуг.

- Väderstad видит возросший спрос на внесение переменной нормы семян и удобрений, и многие местные компании проводят отбор проб почвы и предоставляют картографические услуги для фермеров. Мы определили необходимость более открытого взаимодействия между техникой Väderstad и программным обеспечением, поставляемым поставщиком услуг, — говорит Понтус Нордфельдт, Systems & Components Manager в Väderstad.

- До сих пор автоматическая переменная скорость, управляемая GPS, была возможна при использовании ISOBUS Task Control, — продолжает он. — Благодаря новому протоколу связи Väderstad Universal Control, фермер может воспользоваться данными картографических служб. Это, например, позволяет сеялке Väderstad применять переменную норму высева в соответствии с внешним картографированием почвы.

новые возможности пневматических сеялок Rapid
Фото: Väderstad

Для установления связи сторонний поставщик картографических услуг подключается к шлюзу сеялки Väderstad по беспроводной сети. С помощью коммуникационного протокола Väderstad Universal Control он может предоставлять информацию о регулировании переменной нормы высева семян или внесения удобрений в зависимости от того, где на поле находится сеялка.

Протокол Väderstad Universal Control доступен для пневматических сеялок Rapid A 400-800S и Rapid A 600-800C / J. Первыми совместимыми картографическими сервисами будут iSOYL от SOYL и ControlMaster от Dataväxt.

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