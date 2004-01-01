Партнерский материал. АО «Росагролизинг» наградило почетной грамотой ООО «КЛААС Восток»

Так, в 2018 году компания CLAAS поставила рекордное количество комбайнов TUCANO по программам льготного финансирования. По итогам года количество единиц техники, реализованной через лизинговые инструменты, увеличилось в четыре раза по сравнению с 2017 годом.



Напомним, что с 2016 года российские аграрии могут приобрести зерноуборочные комбайны CLAAS TUCANO на льготных условиях в рамках программы федерального лизинга сельскохозяйственных машин и оборудования. Соответствующий договор о сотрудничестве был подписан между ООО «КЛААС Восток» и АО «Росагролизинг» в октябре 2015 года.



Схема льготного финансирования «Росагролизинг» предусматривает возможность заключения договора сроком до 10 лет, первоначальным взносом 7% и удорожанием в год не более 2% от закупочной цены. В программу включены следующие модели комбайна TUCANO: 340, 430, 450, 570 и 580, а с 2019 года добавится и TUCANO 550. Указанные модели на выбор аграриев могут быть укомплектованы зерновыми жатками CERIO 770 или 930.

