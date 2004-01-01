Партнерский материал. Инновации KUHN завоевали две премии Американского общества инженеров сельского хозяйства и биологии (ASABE)

Американское общество инженеров сельского хозяйства и биологии (ASABE) опубликовало

список победителей ежегодной премии AE50, присуждаемой за самые инновационные проекты в области машиностроения для пищевой и сельскохозяйственной промышленности, которые обеспечат значительный технологических рывок и повлияют на развитие мирового сельского хозяйства.



В их числе — сразу две новые разработки мирового лидера в области производства специализированной сельскохозяйственной техники — компании KUHN.



Награду получила усовершенствованная система управления кормосмесителем KUHN IntelliMix ™ c бесступенчатой трансмиссией (CVT) и совместимостью с терминалом ISOBUS, которая автоматически переключается между несколькими заданными значениями скорости шнека на протяжении циклов смешивания и кормления. Оператор машины больше не ограничен набором заданных передаточных чисел, а получает полный контроль над скоростями вращения шнека, что обеспечивает наилучшее качество кормовой смеси. Кроме того, за счет возможности уменьшения скорости вращения ВОМа трактора независимо от скорости работы шнека система KUHN IntelliMix ™ позволяет значительно снизить расход топлива.



Вторую награду получил валкообразователь KUHN MM 1300 Merge Maxx — самый большой и эффективный валкообразователь на рынке, не имеющий аналогов в мире по простоте эксплуатации, долговечности и эффективности. Благодаря уникальным техническим характеристикам, таким как 13-метровая рабочая ширина, совместимость с терминалом ISOBUS, наличие плавающей защиты крыла и сетки для растений, машина позволяет создавать чистые, устойчивые валки, сохраняя высокую питательную ценность урожая и обеспечивая минимальный уровень посторонних включений в корма.



Обе машины выпускает подразделение Группы KUHN в США — Kuhn North America.

