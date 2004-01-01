Партнерский материал. CLAAS: новое поколение TUCANO с интуитивной системой управления

Данные функции, которые регулируют скорость вращения молотильного барабана и вентилятора при работе под уклоном, ранее были доступны только для зерноуборочных комбайнов LEXION. Кроме того, объем зернового бункера увеличен до 11 тыс. л. Новый модельный ряд серии возглавил комбайн TUCANO 580.



Благодаря новому терминалу CEBIS и измененному дизайну подлокотника механизатор получил возможность интуитивного управления всеми ключевыми функциями зерноуборочного комбайна, поэтому даже новички могут освоить машину в кратчайшие сроки и максимально использовать ее возможности. Терминалом CEBIS теперь можно управлять не только на контрольной панели, но и путем прямого доступа к основным функциям на сенсорном экране. Например, касание до изображения системы обмолота активирует простое и понятное диалоговое окно настройки скорости вращения барабана. Все изменения при этом вносятся механизатором интуитивно, по аналогии с настройками в смартфоне. Также основные функции комбайна могут корректироваться напрямую при помощи встроенных в подлокотник переключателей. Дополнительно терминал CEBIS предоставляет возможность быстрого доступа к управлению избранными настройками комбайна кнопками на многофункциональном джойстике CMOTION. В данном случае механизатор сам определяет те функции машины, которые он при необходимости быстро активирует.



Оптимальный обзор при любых условиях уборки обеспечивается перемещением терминала, который можно расположить в кабине так, как удобно механизатору — от положения в пределах поля зрения комбайнера до крайне правого — позади подлокотника. Это означает, что жатка остается хорошо видимой даже при работе на краю поля или при уборке полеглой культуры.



Система помощи механизатору AUTO CROP FLOW, которая уже была внедрена на комбайнах LEXION, теперь также доступна и для модельного ряда TUCANO. Непрерывный контроль скорости вращения молотилки, системы сепарации остаточного зерна, двигателя и измельчителя соломы предохраняют машину от блокировки и перегрузок. Это означает, что зерноуборочный комбайн может работать на пике своих производственных возможностей при меняющихся условиях эксплуатации, даже если им управляет неопытный механизатор.



Еще одной уже зарекомендовавшей себя на машинах LEXION системой, интегрированной теперь и в комбайны TUCANO, является функция AUTO SLOPE. Она в текущем режиме работы корректирует скорость вращения вентилятора в соответствии с продольным углом наклона машины. Тем самым система очистки получает возможность постоянно работать при оптимальной нагрузке независимо от того, едет ли комбайн по склону или по ровному полю.



Емкость зернового бункера теперь увеличена до 11 тыс. л. Автоматический затвор выгрузного шнека надежно предотвращает потери остаточного зерна, даже если шнек полностью заполнен.



В числе внесенных усовершенствований:



- Новая система отсоса пыли на наклонной камере, которая улучшает видимость из кабины даже в условиях высокой запыленности и при работе в ночное время.



- В терминале CEBIS теперь доступны не только показатели потерь зерна, но и недомолота, которые можно сопоставлять друг с другом.



- Объем шкафчика для хранения инструментов и расходных материалов стал больше.



- Дополнительные и более крупные крышки отсеков двигателя и системы сепарации остаточного зерна для упрощения процесса техобслуживания.



- На комбайне установлен бачок для мытья рук емкостью 15 л.



В новую серию комбайнов TUCANO, предлагаемых на российском рынке, вошло восемь моделей, начиная от TUCANO 580 с максимальной мощностью двигателя 378 л. с. до TUCANO 320 с двигателем 204 л. с.



На российском рынке новый модельный ряд комбайнов TUCANO доступен с 1 октября 2018 года.

