Партнерский материал. «Продэкспо»: каждый найдет, что ищет, и даже больше

Как отмечают специалисты отрасли, успевшие испробовать разные форматы продвижения, с «Продэкспо» в России начинается деловая активность года. Сюда, в «Экспоцентр» на Красной Пресне, в начале февраля съезжаются производители продуктов питания и напитков со всего мира и создают гигантскую, на 100 тысяч квадратных метров, экспозицию. На «Продэкспо» найдется все: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, продукция для здорового образа жизни, халяль, кашер, экзотические продукты. Здесь же представлена крупнейшая в России экспозиция спиртных напитков и вин более чем из 30 стран. Возможности по объемам участников-производителей и дистрибуторов также имеют широкий диапазон — от поставок в федеральные сети до партий в небольшие магазины и эксклюзива в рестораны.



Именно поэтому на «Продэкспо» собираются закупщики федеральных и локальных сетей — стратегические заказчики продовольственной отрасли России и стран Евразийского Союза, представители HoReCa — ресторанов, баров, кафе. На «Продэкспо» каждый находит то, что ищет. И даже чуть больше. Именно здесь, на «Продэкспо», строится бизнес продовольственного рынка России. По статистике, в 2018 году в Центре розничных сетей выставки «Продэкспо» зарегистрировались 1346 закупщиков из 585 сетей и фирменных магазинов.



«Продэкспо» - выставка с историей в четверть века — постоянно развивается, меняется, обновляется, улавливая и подхватывая новые тренды, предлагая участникам и посетителям новые возможности. Поэтому она и интересна профессионалам.



Специально к выставке производители приурочивают запуск новых продуктов, торговых марок, брендов. К «Продэкспо-2019» целый ряд компаний уже анонсировали премьеры. Ежегодно на выставке заявляют о себе новые участники: впервые свою продукцию в 2019 году представят 14% экспонентов, причем новые компании появятся во всех 28 разделах выставки.



В «Продэкспо» участвуют более 2300 компаний из 65 стран.



Ежегодно новые участники демонстрируют свою продукцию на зарубежных коллективных экспозициях. Свое присутствие в 2019 году уже подтвердили национальные стенды из Азербайджана, Аргентины, Армении, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Индонезии, Испании, Италии, Индии, Китая, Латвии, Македонии, Парагвая, Перу, Польши, Португалии, республики Корея, Сербии, Турции, Узбекистана, Уругвая, Франции, Чили, Шри-Ланки, Японии. Впервые на уровне посольства будет представлена Индонезия, рассматривает вопрос об участии с коллективным стендом Казахстан. Национальную экспозицию Германии впервые организует Немецкий институт вина (DEUTCHES WEININSTITUT GMBH) в салоне «Спиртные напитки».



Успешно зарекомендовал себя формат российских региональных экспозиций — своего рода визитных карточек регионов, ежегодно радующих новыми предложениями с особым вкусом и колоритом. Региональные власти, заинтересованные в продвижении предприятий малого и среднего бизнеса на продовольственный рынок, признают «Продэкспо» эффективным маркетинговым инструментом. Свое участие уже подтвердили Красноярский край, Кировская, Костромская, Новосибирская, Пензенская, Рязанская, Тверская, Томская и Тульская области. Впервые в 2019 году свои экспозиции представят Амурская, Астраханская, Волгоградская, Курская, Омская, Орловская и Псковская области.



Впервые на «Продэкспо» появится специализированный раздел «Продэкспо Органик». Эта тема вызревала на протяжении ряда лет. Наконец в 2018 году в России был принят закон об органической продукции — закон, которого ждали как потребители, так и добросовестные производители, готовые осваивать эту перспективную нишу. Закон вступит в силу в 2020 году, но уже сейчас на «Продэкспо» можно наблюдать рождение нового сегмента российского продовольственного рынка. На предстоящей выставке специализированный салон «Продэкспо Органик» представит компании, имеющие действительный на февраль 2019 года органический сертификат. Отдельно по соседству разместятся производители, продукция которых находится на этапе конверсионного перехода, а также компании, представляющие менее 70% органического ассортимента.



Специально в интересах представителей HoReCa создан раздел «Мультипродукт», демонстрирующий продукты для ресторанов, а также объединяющий оптово-распределительные центры и торговые дома, работающие с небольшими объемами заказов.



К слову, регистрация посетителей уже открыта. Получите ваш билет - и до встречи на «Продэкспо-2019»!



26-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2019» состоится в Москве, в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», 11-15 февраля 2019 года.

