Российский зерновой союз совместно с АО «Щелково Агрохим» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и администрации Тамбовской области проведет VII Международную агротехнологическую конференцию «АгроHighTech — XXI» в зале администрации Тамбовской области 20-21 февраля 2019 года.



В рамках VII Международной агротехнологической конференции «АгроHighTech — XXI» будут рассмотрены вопросы перехода к новому технологическому укладу в аграрном секторе: опыт региона, цели, задачи, инструменты, новации господдержки сельского хозяйства в 2019—2021 годах, поддержка современных трендов развития и инновационных технологий производства зерновых и масличных культур, а также вопросы реализации «умных технологий» в аграрном секторе и др.



В дискуссии примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, руководители ведущих агрохолдингов и сельхозорганизаций, предприятий по переработке и хранению зерна, ведущие российские и зарубежные эксперты.



В конференции предполагается участие более 300 человек.



Планируется участие губернатора Тамбовской области Александра Никитина, заместителя главы Тамбовской области Сергея Иванова, генерального директора АО «Щелково Агрохим» Салиса Каракотова.



При оплате до 15 февраля регистрационный взнос для одного участника — 23 000 руб.



Стоимость для одного участник — члена РЗС — 19 550 руб.



Стоимость регистрации второго участника (при условии участия двух и более представителей от одной компании) — 20 700 руб.



Подробнее о конференции «АгроHighTech XXI» - на сайте союза

