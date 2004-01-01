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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Российский зерновой союз проведет конференцию «АгроHighTech — XXI»
РЗС
|
Январь 2019
Она пройдет 20-21 февраля в Тамбове
Фото: РЗС

Российский зерновой союз совместно с АО «Щелково Агрохим» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и администрации Тамбовской области проведет VII Международную агротехнологическую конференцию «АгроHighTech — XXI» в зале администрации Тамбовской области 20-21 февраля 2019 года.

В рамках VII Международной агротехнологической конференции «АгроHighTech — XXI» будут рассмотрены вопросы перехода к новому технологическому укладу в аграрном секторе: опыт региона, цели, задачи, инструменты, новации господдержки сельского хозяйства в 2019—2021 годах, поддержка современных трендов развития и инновационных технологий производства зерновых и масличных культур, а также вопросы реализации «умных технологий» в аграрном секторе и др.

В дискуссии примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, руководители ведущих агрохолдингов и сельхозорганизаций, предприятий по переработке и хранению зерна, ведущие российские и зарубежные эксперты.

В конференции предполагается участие более 300 человек.

Планируется участие губернатора Тамбовской области Александра Никитина, заместителя главы Тамбовской области Сергея Иванова, генерального директора АО «Щелково Агрохим» Салиса Каракотова.

Стоимость участия:

При оплате до 15 февраля регистрационный взнос для одного участника — 23 000 руб.

Стоимость для одного участник — члена РЗС — 19 550 руб.

Стоимость регистрации второго участника (при условии участия двух и более представителей от одной компании) — 20 700 руб.

Подробнее о конференции «АгроHighTech XXI» - на сайте союза

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