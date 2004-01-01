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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. KWS и J. R. Simplot Company создают совместное предприятие по селекции гибридного картофеля
KWS
|
Январь 2019

Новая компания Aardevo будет специализироваться на селекции сортов картофеля с улучшенными качествами
Фото: KWS

KWS и J. R. Simplot Company основали новое совместное предприятие Aardevo B. V. для селекции высокопродуктивных гибридов картофеля. Новое совместное предприятие объединит в себе высокотехнологичные производственные мощности по выращиванию и переработке картофеля, которыми владеет компания Simplot (город Бойсе, США), и богатый опыт KWS (город Айнбек, Германия) в сфере селекции гибридов.

Компания Aardevo будет специализироваться на селекции новых сортов картофеля с улучшенными и совершенно новыми качествами. Улучшая вкус и текстуру, показатели урожайности и устойчивости к болезням, а также технологические свойства картофеля, компания Aardevo будет создавать новые, впечатляющие решения для фермеров и потребителей.

Оба партнера рады предоставленной им возможности заложить основы будущего картофельной отрасли, а также занять ведущие позиции в данной сфере. Компании объединены общей целью создавать новые сорта картофеля и доставлять посевные материалы сельхозпроизводителям с наименьшими затратами, что в конечном итоге предоставит им новые экономические преимущества и принесет пользу всем участникам производственной цепочки.

«KWS работает над этим проектом уже семь лет. С таким опытным партнером как Simplot мы сможем сформировать будущее сферы производства одного из важнейших продуктов питания, а также гораздо быстрее реализовывать наше видение и достигать общих целей», — заявляет Петер Хофманн, член правления KWS.

Головной офис компании Aardevo будет расположен в городе Нагеле (Нидерланды). Кроме того, в городе Бойсе (штат Айдахо, США) будет действовать опытная станция компании. Партнеры договорились не раскрывать какие-либо финансовые сведения касательно совместного предприятия. Каждый из них будет владеть 50% акций будущей компании.

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