Партнерский материал. Завод «КЛААС» в Краснодаре сможет претендовать на 15% от общего объема субсидий по программе 1432

Именно так скорректированы лимиты для предприятий с численностью занятого на производстве персонала от 75 до 500 человек, к которым относится и завод «КЛААС» в Краснодаре.



Напомним, что последовательное углубление локализации производства зерноуборочного комбайна TUCANO в рамках заключенного с правительством РФ в 2016 году специального инвестиционного контракта (СПИК), позволило выпускаемым в Краснодарском крае машинам получить статус «произведенных в России» и войти в федеральную программу по модернизации парка сельскохозяйственной техники.



В прошлом году лишь каждый третий комбайн TUCANO был реализован в рамках программы, поэтому трехкратное увеличение лимитов существенно расширит количество российских хозяйств, которые смогут приобрести высокопроизводительный зерноуборочный комбайн по цене на 15-20% ниже отпускной. Более того, новые правила позволят повысить и число единиц техники, которая реализуется в рассрочку через АО «Росагролизинг». За несколько лет сотрудничества с федеральной компанией через инструменты лизингового финансирования аграриям было передано 94 комбайна TUCANO на общую сумму 1,3 млрд руб. При этом через программу № 1432 было реализовано 74 единицы на общую сумму 971 млн руб. Новый порядок предоставления субсидий позволит воспользоваться льготными условиями всем лизингополучателям.



«На сегодняшний день комбайн TUCANO является одной из самых востребованных сельскохозяйственных машин на российском рынке. Он позволяет эффективно решать задачу повышения рентабельности аграрного производства, диверсифицировать его, снижать потери урожая. Уверен, что те аграрии, которые сегодня при поддержке правительства обновляют свой парк техники, имеют все шансы построить такое эффективное сельскохозяйственное производство, которое обеспечит дальнейшую регулярную модернизацию уже без дополнительного государственного финансирования. Со своей стороны завод в Краснодаре обладает такими мощностями, которые позволят удовлетворять спрос, в три-четыре раза превышающий текущие объемы», — отмечает заместитель генерального директора и директор по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию компании «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг.

