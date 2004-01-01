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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Мировая премьера KWS
KWS
|
Январь 2019

Компания получила эксклюзивную лицензию на технологию производства драже с использованием биопрепаратов длительного действия
Фото: KWS

KWS стала первым производителем дражированных семян, содержащих биопрепараты длительного действия. Благодаря этой технологии биопрепараты теперь можно использовать для обработки семян сахарной свеклы, рапса, ржи и картофеля. Данный метод позволяет применять широкий спектр полезных веществ и микроорганизмов.

В биопрепаратах содержатся микроорганизмы (бактерии и грибы), продукты метаболизма которых оказывают благотворное действие на растения. Применение данных препаратов стимулирует рост культур, повышая тем самым их урожайность, и обеспечивает устойчивость к негативным факторам (таким как болезни).

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