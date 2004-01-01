Партнерский материал. CLAAS обозначил перспективы развития бизнеса в России в 2019 году

По оценке CLAAS, ситуация на мировых рынках сельскохозяйственной техники в 2018 году была относительно стабильной, однако в странах СНГ и в том числе в России отмечен небольшой спад в объемах реализации основных категорий сельскохозяйственных машин.



На фоне снижения рынка в 2018 году CLAAS смог существенно укрепить свои позиции в сегменте зерноуборочных комбайнов. Согласно аналитическим данным и расчетам компании, общий рынок этого типа сельхозтехники сократился на 25%, а доля TUCANO, произведенных на краснодарском заводе «КЛААС», увеличилась до 58% среди западных брендов. Позиции компании укрепились и в проекции общего рынка зерноуборочных комбайнов. Благодаря постоянной работе завода над повышением уровня локализации производства и реализации TUCANO по программе 1432 CLAAS стал единственным, кому удалось улучшить свои позиции на рынке, преодолев негативные тенденции.



В сегменте кормоуборочной техники наблюдался рост продаж на 8% по основным производителям, прежде всего за счет увеличения реализации западных брендов. Последние за два года почти в два раза увеличили свою долю — до 31%. Компания CLAAS по итогам года продолжает сохранять лидирующие позиции на этом рынке — на нее приходится почти каждый второй реализованный комбайн. Стоит отметить, что повышенному спросу на высокопроизводительную кормоуборочную технику в прошедшем году способствовала реализация ряда крупных инвестиционных проектов в молочном животноводстве, ориентированных на внедрение новейших мировых технологических процессов.



В еще одном ключевом для CLAAS сегменте российского рынке — тракторной техники — произошел незначительный спад в пределах 2%. Это частично объясняется эффектом высокой базы, после роста отгрузки данного типа сельхозмашин в 2017 году на 35%. Однако компания остается в числе лидеров по объемам реализации. Так, на тракторы CLAAS приходится доля в 15% среди западных брендов. Наиболее востребованными у аграриев являются AXION 800 и 900 серий, доля которых составляет около 45% от объема реализации тракторной линейки CLAAS в России.



«Итоги 2018 года подтверждают экспертную оценку, что возможности экстенсивного роста российского агропромышленного комплекса если не исчерпаны, то уже менее актуальны. И такое понимание есть у самих сельхозтоваропроизводителей, которым важнее сегодня качество, а не количество. Несмотря на неоднозначную ситуацию в экономике, высокопроизводительная современная техника остается востребованной, поскольку она обеспечивает долговременное и устойчивое повышение рентабельности бизнеса. Говоря о перспективах на текущий год, мы выделяем пять ключевых факторов, которые повлияют на состояние аграрного рынка, в целом, и возможности сельхозпредприятий продолжить курс на обновление парка техники», — рассказывает заместитель генерального директора и директор по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию компании «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг.



1. Цены на основные товарные позиции. В прошедшем году спад в объемах урожая был компенсирован ростом цен на основные экспортные товары. Текущие прогнозы мировых цен на продукцию АПК в целом позитивные, однако перспективы замедления экономики США могут негативно отразиться на состоянии мировых финансовых и товарных рынков.



2. Валютные курсы. Компенсировать девальвацию рубля и, соответственно, рост издержек сельхозтоваропроизводителей поможет выход на внешние рынки. Предприятия, которым это удастся, получат конкурентные преимущества и дополнительные ресурсы для инвестиций в модернизацию.



3. Расширение географии экспорта. Открытие новых рынков для мяса и молока — экспортные направления, которые могут обеспечить максимальную рентабельность реализованным за последние годы инвестиционным проектам.



4. Объемы и порядок предоставления господдержки. На текущий год объемы предоставляемой господдержки увеличены и превышают 300 млрд руб. Ориентация на развитие экспорта заявлена как одна из ключевых задач государственной поддержки. Второй приоритет — поддержка малого и среднего бизнеса.



5. Результаты посевной и уборочной кампаний. На текущий момент обнадеживающим фактом является рекордная площадь засеянных озимых — 17,6 млн га. При отсутствии каких-либо климатических аномалий урожай 2019 года должен превысить показатели прошлого года.



По мнению экспертов CLAAS, основным приоритетом для сельхозтоваропроизводителей на ближайший и последующие годы должна стать работа с издержками: повышение качества управления, уровня компетенций, техническое перевооружение, более рациональное использование ресурсов, включая удобрения и СЗР.



Все эти задачи помогает успешно решать техника CLAAS, оснащенная электронными системами, позволяющими оптимизировать работу отдельных машин и всего парка техники, минимизировать расход топлива, вносимых удобрений и СЗР, организовывать эффективный учет и анализ широкого спектра данных о реализованных рабочих операциях. В течение года компания планирует провести целый ряд обучающих мероприятий для российских аграриев, посвященных внедрению передовых технологических решений в сельском хозяйстве.



В целом, компания ожидает умеренного роста продаж своей техники в пределах 10% по зерноуборочным комбайнам и стабильную востребованность других типов сельхозмашин на уровне 2018 года. Спрос на современную технику будет поддерживаться стремлением повышать экономическую эффективность бизнеса и мерами государственной поддержки.

