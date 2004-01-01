Партнерский материал. CLAAS и Институт молока «Бочаров и партнеры» запустили проект «PRO Молоко»

Образовательные мероприятия, состоящие из теоретической и практической частей, помогут аграриям освоить передовые технологии кормозаготовки, обеспечивающие высокую рентабельность и качество конечной продукции — молока.



Первые из почти 25 запланированных в 2019 году мероприятий прошли в январе в Ивановской, Кировской и Нижегородской областях. Семинары по растениеводству, кормопроизводству, комфортному содержанию коров и кормозаготовительной технике организуются на базе дилерских центров CLAAS и при поддержке региональных министерств сельского хозяйства. При этом будет охвачен весь технологический цикл производства кормов — от почвообработки под посев кормовых культур и трав до хранения и составления правильного рациона питания коров. В весенне-летний период запланирована демонстрация на полях ведущих сельхозпредприятий наиболее оптимальных комбинаций тракторов и кормозаготовительной техники.



Участники семинаров «PRO Молоко» получат рекомендации от экспертов компании CLAAS относительно выбора моделей и настроек кормозаготовительных машин, которые в условиях конкретного региона дают наилучшие показатели производительности и экономической эффективности. Они также помогут рассчитать состав и количество парка машин для малых хозяйств с поголовьем до 500 голов и более крупных — от 1000 дойных коров. По итогам весенне-летней кормоуборочной кампании будут представлены производственно-технологические решения ведущих молочных хозяйств, которые войдут в «Дорожную карту» заготовки высококачественных кормов CLAAS.



Вопросы, связанные с выбором семенного материала, предотвращением болезней кормовых культур, технологиями заготовки и хранения кормов, влиянием качественных показателей кормов на молочную продуктивность коров, воспроизводство и здоровье поголовья, осветят эксперты Института молока. Отдельное внимание они уделят и экономической составляющей молочного производства, в частности, помогут рассчитать объемы производства, при которых хозяйству становится выгодно организовывать собственную переработку молока.



В течение года образовательный проект «PRO Молоко» охватит не только наиболее перспективные с точки зрения потенциала развития молочного производства регионы России, но и регионы Сибири и Дальнего Востока.



Ознакомиться с графиком проведения и программой семинаров можно на сайтах организаторов (claas.ru

и Института молока ).



Напомним, что проект «PRO Молоко» является продолжением инициативы компании CLAAS «Зеленый горизонт», стартовавшей в начале 2018 года. Свое развитие она получила в октябре, когда на АГРОСАЛОНЕ-2018 в Москве с Институтом молока «Бочаров и партнеры» был подписан Меморандум о сотрудничестве. Партнерство предусматривает обучение российских аграриев лучшим международным практикам в сфере заготовки высококачественных кормов для молочного животноводства.

