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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Конференция «Рынок сахара стран СНГ 2019» пройдет при поддержке Российского экспортного центра
Союзроссахар
|
Февраль 2019
Российский экспортный центр примет участие в ежегодной конференции «Рынок сахара стран СНГ»
Фото: Союзроссахар

22 марта 2019 года Евразийская сахарная ассоциация совместно с Международной организацией по сахару (МОС) при участии Министерства сельского хозяйства, Министерства экономического развития, Евразийской экономической комиссии, Министерства промышленности, Исполнительного комитета СНГ, Российского экспортного центра, аналитического центра Минсельхоза России проводит 8-ю международную конференцию «Рынок сахара стран СНГ 2019» в Москве, в гостинице Рэдиссон Славянская, сообщается в опубликованном пресс-релизе на сайте Союзроссахара.

В рамках поставленных задач по увеличению экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2024 году, объем экспорта продукции свеклосахарного подкомплекса может достигнуть в объеме до 4,5 млн т на сумму более $1 млрд.

В этой связи на конференции будут обсуждаться вопросы по расширению объемов экспорта российского сахара и каналов его сбыта, которые ранее не были доступны для России. В большинстве стран-производителей рынок сахара регулируется государством и с помощью мер таможенно-тарифного регулирования они защищают свои рынки от импорта.

В ходе конференции будут также обсуждаться анализ проблем и развитие рынка сахара стран СНГ, формирование регионального баланса на 2018/19 год, развитие логистической инфраструктуры для отгрузки сахара, побочной продукции, кондитерских изделий, а также тренды и прогнозы на мировом рынке текущего и следующего сезонов.

Конференция «Рынок сахара стран СНГ» проводится в России и является уникальной площадкой для участников сахарной отрасли и других отраслей АПК.

Ежегодно в конференции принимают участие делегаты из 20 стран мира, представляющих ведущие компании по продаже сахара и побочной продукции, зерновых, удобрений, производители сельскохозяйственной продукции, оборудования, сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, поставщики семян сахарной свеклы, банковского и финансового сектора, а также логистические компании.

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