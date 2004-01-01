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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. KWS: решение ЕПВ о патентах ограничит свободу действий селекционеров
KWS
|
Февраль 2019
Им требуется наиболее полный доступ к компонентам биоразнообразия
Фото: KWS

Апелляционная палата по техническим вопросам при Европейском патентном ведомстве (ЕПВ) вынесла решение о том, что новые правила патентования растений, принятые Административным советом ЕПВ не далее как в июне 2017 года, противоречат статье 53 (b) Европейской патентной конвенции, и потому отменила их действие. На данный момент решение принято в отношении единичного случая патентования особого вида перца. Тем не менее, можно предположить, что в будущем оно создаст прецедент при рассмотрении аналогичных вопросов.

Итогом решения стало вновь допустимое патентование растений, выращенных в ходе чисто биологических процессов (т. е. в результате традиционной селекции). Письменная версия решения и его полное обоснование будут опубликованы палатой через несколько недель.

KWS рассматривает данное решение критически. «Патентование подобных растений затруднит получение биологического материала для селекции, — сообщил Леон Броерс, член исполнительного совета KWS, отвечающий за научно-исследовательскую деятельность, на выступлении в Айнбеке (Германия). — Между тем, для выведения новых сортов с улучшенными свойствами, например, устойчивостью к засухе или вредителям и высокой урожайностью, селекционерам требуется наиболее полный доступ к компонентам биоразнообразия».

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