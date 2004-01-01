Партнерский материал. ГДЕ МАРЖА 2019

10-я Международная конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления.



Конференцию в гостинице Редиссон Славянская в Москве проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка при поддержке Министерства сельского хозяйства России, Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России (АССАГРОС) и Союза сахаропроизводителей России.



В работе конференции предполагается участие заместителей министра сельского хозяйства Сергея Левина и Елены Фастовой, ответственных специалистов Минсельхоза, Министерства экономического развития, Центра оценки качества зерна (Юлия Королева), ЦБ РФ, Аналитического центра при Правительстве РФ, других министерств и ведомств, ведущих отраслевых ассоциаций, руководителей Внешэкономбанка и Сбербанка России и др.



Общий «земельный банк» компаний - участников конференции превысил рекордные 6,7 млн га пашни.



Среди зарегистрировавшихся компаний:



Ведущие российские агрохолдинги:

Агрохолдинг «Степь», УК «Агрокультура», УК «Астон», ГК «Сюкден» (Россия), концерн «Покровский», «Доминант», группа «Черкизово», «Амурагроцент», «Волго-Дон АгроИнвес», УК АСБ, «Русагро-Инвес», «Трио XX», «АгроТерра Логистик», «СтавропольАгроСою», «Русский До», «АФГ Национал», «Раздолье-Экспор», «РЗ Агро / ООО «Русская Земля», «Грейнрус Трейд», УК «Зерновой Холдинг», «Продимекс», «Племзавод-Юбилейный», «Управление Агроактивами», «Башкир-агроинвест», Агрофирма «Павловская Нива», УК «РостАгро», «РАВ Агро»,«Белый Барс», «АгроГард», «Курская агропромышленная компания», «Агрохолдинг», «Прикубанский» (СПОССК), УК «АгроХолдинг Кубань», «КДВ Агрохолдинг» и др.



Ведущие поставщики средств производства и услуг для сельского хозяйства:

«ЕвроХим Трейдинг Рус», «Сингента», ОХК «Уралхим», «Ростсельмаш», VDMA, КВС-РУС, Yara, GSI-Cimbria, «Ворлд Вайд Сидс», АНТ, филиал корпорации «Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз Инк.», «Щелково Агрохим», БАСФ, фирма «Август», «Франдеса», КПМГ, «ФЭС-Агро», «Росагролизинг», «Смарт Солюшенс», «Байер», «Акрон»,« Амазоне», «Сибур» и др.



Ведущие покупатели сельскохозяйственной продукции:

Мелькомбинат №3, ЭФКО, Olam International LLC, «Бунге СНГ», «И Д энд Ф Мэн», «Луис Дрейфус Восток», «Мирогрупп Ресурсы», Союз зернопереработчиков Алтая, торговый дом «Содружество», «Келлогг Рус», «Энгельхарт СиТиПи Рус», «Грейн-Экспорт», «Каргилл», ETG, «Дейлсфорд Мёрчант Агро», комбинат хлебопродуктов «Старооскольский», Свердловский комбинат хлебопродуктов, «Сиренц Глобал Мерчантс Восток», Turkish Grain Board (TMO), Agrorodeo, Новооскольский комбикормовый завод, «Глобэкс Грейн», UAB, АПК «Стойленская Нива», «Зерно-Трейд», «Гленкор Агро МЗК», «Объединенная зерновая компания», Сабуровский комбинат хлебопродуктов, AGI и др.



Золотой спонсор Конференции - агрохолдинг «Степь»



Агрохолдинг «Степь» — одна из крупнейших аграрных компаний Юга России, объединяет ряд перспективных сельскохозяйственных предприятий, входит в состав АФК «Система».



Стратегической целью агрохолдинга «Степь» является создание лидирующего агрохолдинга, входящего в пятерку крупнейших игроков в России. Активы расположены в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Карачаево-Черкесия.



Деятельность агрохолдинга разделена на четыре ключевых направления: растениеводство, молочное животноводство, интенсивное садоводство и овощеводство.



Винный спонсор Конференции - винзавод «Мысхако»



«Мысхако» ­- винодельческое предприятие полного цикла по производству тихих и игристых вин.



Основано в 1869 году, имеет богатую историю и основу начала виноделия в России. В советские годы регион «Мысхако» был одним из известных мест отдыха партийной элиты, а в начале 2000-х завод был номинирован титулом официального поставщика Кремля. Продукция винодельни «Мысхако» представлена на российском рынке и на рынках зарубежных стран.



На сайте конференции опубликован полный список участников и предварительная программа .



Конференцию поддержали ведущие деловые информационные агентства «Томсон-Рейтерс», «Интерфакс», «Зерно-онлайн» и другие аграрные ресурсы.



В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара , молока, мяса, овощей.

