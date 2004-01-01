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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. CLAAS: завод в Краснодаре признан лучшим по качеству продукции среди всех заводов группы в мире
Сlaas
|
Февраль 2019
По итогам 2018 года завод «КЛААС» в Краснодаре занял первое место по показателям качества выпускаемой продукции среди 13 предприятий концерна, расположенных по всему миру
Фото: CLAAS

Оценка эффективности мер по контролю качества, реализуемых на каждой производственной площадке, производится в течение всего года. Победителем признается тот завод, который суммарно покажет лучший результат по ряду показателей, влияющих на итоговое качество продукции. В расчет принимается множество параметров — от поставляемых материалов для комплектующих, до уровня вовлеченности каждого сотрудника завода в процесс оптимизации производства.

Российский завод «КЛААС» показал лучшие результаты сразу по нескольким направлениям. Согласно технологическим процессам, утвержденным на заводе, проверка качества осуществляется в несколько этапов: входной контроль в лаборатории отдела качества, самоконтроль сотрудника, интегрированные в процесс производства продукции ворота качества, стопроцентный финальный контроль готовой продукции (Market Gate). Эта система позволяет не только предотвратить поставки на рынок продукции, не соответствующей требованиям нормативно-технической документации, но и своевременно выявить и устранить несоответствия в ходе производства. Такие меры позволяют анализировать фактический уровень качества и сразу же внедрять в производственную линию предложения по совершенствованию технологических процессов.

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Высокий уровень организации процессов контроля качества продукции на заводе «КЛААС» в Краснодаре подтвердили не только специалисты головного офиса концерна, но и экспертное сообщество в России. Так, в ноябре прошлого года тракторы AXION 800 и 900, а также XERION 4000/4500/5000, стали победителями регионального этапа конкурса Программы «100 лучших товаров России», лауреатами и дипломантами федерального — в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

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«Для нас крайне важно, что реализуемые на заводе меры
по обеспечению качества готовой продукции находят столь высокую оценку. Тот
процесс локализации производства, который сейчас происходит на заводе в
Краснодаре, не имеет аналогов в истории концерна. Многие технологические
операции, как например, производство моста комбайна TUCANO, впервые вынесены за
пределы Германии. При этом вопросы соблюдения единых высочайших стандартов
качества при передаче этих технологий ставятся руководством концерна в
приоритет. К нам предъявляются очень высокие требования, так как мы
представляем в России мировой концерн, но при этом являемся российским
производителем», — отмечает генеральный директор завода «КЛААС» в Краснодаре
Ральф Бендиш.
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