Партнерский материал. CLAAS: завод в Краснодаре признан лучшим по качеству продукции среди всех заводов группы в мире

Оценка эффективности мер по контролю качества, реализуемых на каждой производственной площадке, производится в течение всего года. Победителем признается тот завод, который суммарно покажет лучший результат по ряду показателей, влияющих на итоговое качество продукции. В расчет принимается множество параметров — от поставляемых материалов для комплектующих, до уровня вовлеченности каждого сотрудника завода в процесс оптимизации производства.



Российский завод «КЛААС» показал лучшие результаты сразу по нескольким направлениям. Согласно технологическим процессам, утвержденным на заводе, проверка качества осуществляется в несколько этапов: входной контроль в лаборатории отдела качества, самоконтроль сотрудника, интегрированные в процесс производства продукции ворота качества, стопроцентный финальный контроль готовой продукции (Market Gate). Эта система позволяет не только предотвратить поставки на рынок продукции, не соответствующей требованиям нормативно-технической документации, но и своевременно выявить и устранить несоответствия в ходе производства. Такие меры позволяют анализировать фактический уровень качества и сразу же внедрять в производственную линию предложения по совершенствованию технологических процессов.







Высокий уровень организации процессов контроля качества продукции на заводе «КЛААС» в Краснодаре подтвердили не только специалисты головного офиса концерна, но и экспертное сообщество в России. Так, в ноябре прошлого года тракторы AXION 800 и 900, а также XERION 4000/4500/5000, стали победителями регионального этапа конкурса Программы «100 лучших товаров России», лауреатами и дипломантами федерального — в номинации «Продукция производственно-технического назначения».







«Для нас крайне важно, что реализуемые на заводе мерыпо обеспечению качества готовой продукции находят столь высокую оценку. Тотпроцесс локализации производства, который сейчас происходит на заводе вКраснодаре, не имеет аналогов в истории концерна. Многие технологическиеоперации, как например, производство моста комбайна TUCANO, впервые вынесены запределы Германии. При этом вопросы соблюдения единых высочайших стандартовкачества при передаче этих технологий ставятся руководством концерна вприоритет. К нам предъявляются очень высокие требования, так как мыпредставляем в России мировой концерн, но при этом являемся российскимпроизводителем», — отмечает генеральный директор завода «КЛААС» в КраснодареРальф Бендиш.