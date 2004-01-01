Партнерский материал. CLAAS: завод в Краснодаре признан лучшим по качеству продукции среди всех заводов группы в мире

Оценка эффективности мер по контролю качества, реализуемых на каждой производственной площадке, производится в течение всего года. Победителем признается тот завод, который суммарно покажет лучший результат по ряду показателей, влияющих на итоговое качество продукции. В расчет принимается множество параметров — от поставляемых материалов для комплектующих, до уровня вовлеченности каждого сотрудника завода в процесс оптимизации производства.
Российский завод «КЛААС» показал лучшие результаты сразу по нескольким направлениям. Согласно технологическим процессам, утвержденным на заводе, проверка качества осуществляется в несколько этапов: входной контроль в лаборатории отдела качества, самоконтроль сотрудника, интегрированные в процесс производства продукции ворота качества, стопроцентный финальный контроль готовой продукции (Market Gate). Эта система позволяет не только предотвратить поставки на рынок продукции, не соответствующей требованиям нормативно-технической документации, но и своевременно выявить и устранить несоответствия в ходе производства. Такие меры позволяют анализировать фактический уровень качества и сразу же внедрять в производственную линию предложения по совершенствованию технологических процессов.
Высокий уровень организации процессов контроля качества продукции на заводе «КЛААС» в Краснодаре подтвердили не только специалисты головного офиса концерна, но и экспертное сообщество в России. Так, в ноябре прошлого года тракторы AXION 800 и 900, а также XERION 4000/4500/5000, стали победителями регионального этапа конкурса Программы «100 лучших товаров России», лауреатами и дипломантами федерального — в номинации «Продукция производственно-технического назначения».