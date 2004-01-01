Партнерский материал. KWS инвестирует в Бразилию

KWS, независимый производитель семян, увеличивает свои производственные мощности более чем в два раза. Компания вкладывает около 10 млн евро инвестиций в развитие производства в муниципалитете Патус-ди-Минас, Бразилия. Эти инвестиции позволят увеличить мощности по производству семян кукурузы с 900 тыс. до более 2 млн посевных единиц в год.



«Данное решение демонстрирует, насколько важен для нас бразильский рынок в долгосрочной перспективе», — заявил Хаген Дюнбостель, член правления KWS, ответственный за направление «Кукуруза». Производство на новых мощностях будет запущено в начале 2019 года.



Стратегические планы компании в отношении развития бразильского направления также включают выведение новых генетически модифицированных сортов с различными качествами, направленными, к примеру, на защиту растений от насекомых. «Мы можем дать нашим гибридам новейшие и наиболее востребованные на рынке качества, что предоставит бразильским фермерам возможность выбрать идеальное для себя решение», — сказал Дюнбостель.



В среднесрочной перспективе компания KWS планирует вывести на рынок Бразилии множество совершенно новых высокопроизводительных гибридов. «Уже сейчас KWS реализует масштабные селекционные проекты и планирует вывести на рынок собственные новейшие гибриды кукурузы в ближайшие годы. Достигнутый нами прогресс в сфере селекции, а также рост продаж придают нам уверенность в том, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы сможем стать ведущим производителем семян кукурузы в Бразилии», — отметил Дюнбостель.



Кроме того, чтобы соответствовать растущим масштабам научной деятельности, компания KWS создает больше исследовательских площадок и вкладывает около 20 млн евро в строительство новой ультрасовременной лаборатории и административного корпуса в головном офисе в Айнбеке (Германия).



«Наша компания постоянно разрабатывает программы селекции новых, высокопродуктивных гибридов. При этом традиционные методы селекции уже немыслимы без лабораторного анализа, позволяющего увеличить их эффективность. Мы регулярно реализуем научно-исследовательские проекты с применением точных методов селекции. Таким образом возросла потребность в использовании молекулярно-биологического анализа. Проведение исследовательской работы выйдет на более высокий уровень в новом корпусе, рассчитанном примерно на 100 рабочих мест», — сообщает Леон Броерс, член исполнительного совета компании KWS, отвечающий за научно-исследовательскую деятельность.

